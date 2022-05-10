Начало ретро-Меркурия 10 мая 2022 года
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Начало ретро-Меркурия 10 мая 2022 года

Начало ретро-Меркурия 10 мая 2022 года

10 мая начинается очередное ретроградное движение Меркурия. Это будет второй из четыре запланированных ретроградных периодов данной планеты. У него есть свои определенные особенности, с которыми нас познакомили астрологи.


В таком положении планета пробудет аж до 3 июня, однако, все самое плохое должно будет произойти в первые пару-тройку дней. В первую очередь стоит заметить, что из ближайших трех с небольшим недель именно сам день начала ретроградности будет самым опасным. Он входит в число самых неблагоприятных дней мая и может считаться одним из самых негативных.

Чего нам стоит ожидать от ретроградности Меркурия

На момент начала обратного движения Меркурий будет находиться в самом благоприятном для себя Знаке Зодиака — Близнецах. Это значит, что энергетический перепад произойдет максимально стихийно и принесет нам много проблем.

Во-первых, стоит ожидать трудностей в сфере общения. В этот день может быть очень много ссор, конфликтов. Еще за день до ретроградности люди могли находить общий язык в любой ситуации, тогда как 10 мая взаимопонимание внезапно исчезнет.

Легкость сменится тревогой и снижением энергетики, продуктивности. Самые простые дела внезапно станут самыми трудными и опасными. Разочарования в этот день могут быть буквально на каждом шагу. Не стоит расслабляться и в ближайшие пару дней. До 12-13 мая ситуация по-прежнему будет неблагоприятной, но потом начнется резкий спад негатива.


С 20 мая опасность ретроградного Меркурия и вовсе будет минимальной, но это не значит, что можно будет расслабиться и плыть по течению. Неприятные сюрпризы не буду исключением даже в самом конце месяца и в первые три дня июня.

Советы астрологов на 10 мая и последующие три недели

Первый и самый важный совет — не бегите впереди паровоза. Спешка в период обратного движения этой быстрой планеты может привести к серьезным и непоправимым последствиям.

Люди будут склонными к тому, чтобы искать легкий путь, но не стоит соблазняться возможностью поступить плохо, поскольку любой негативный поступок может очень сильно испортить вашу карму. Обман, хитрость, а также любое проявление злобы гарантируют вам появление неурядиц в будущем.

Само собой, пока Меркурий ретрограден, вам не стоит тратить много денег на какие-то ненужные вещи. Повремените с покупками хотя бы до 15 мая, пока энергетика планеты хотя бы частично не придет в норму.

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По материалам: dailyhoro.ru

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