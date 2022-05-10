Наташа Королева поделилась фото с мужем после слухов о разводе
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Наташа Королева поделилась фото с мужем после слухов о разводе

Наташа Королева поделилась фото с мужем после слухов о разводе
Певица Наташа Королева опубликовала снимок с Сергеем Глушко с празднования Дня Победы. Первые сообщения на эту тему появились еще в марте, когда певица внезапно пропала и перестала выходить на связь. Затем в СМИ попала информация о ссоре мужа певицы с его тещей Людмилой Порывай, удалившей его из друзей в Сети. В апреле Королева появилась на публике без обручального кольца, чем еще больше подогрела обсуждение слухов о разводе. В таком виде она пришла на съемки шоу «Кондитер» на канале «Пятница!» с Ренатом Агзамовым. Только сегодня исполнительница решила поставить точку в разгорающемся скандале. Королева опубликовала совместное фото с мужем, сделанное на празднике в честь Дня Победы. На фото счастливые супруги позируют в обнимку.
Наташа Королева и Сергей Глушко «С Днём Победы!»— поздравила Королева своих поклонников. Напомним, что сегодня звездный нумеролог Клара Кузденбаева предсказала развод Аллы Пугачевой. По словам эксперта, брак Примадонны рухнет в ближайшие месяцы. Якобы в жизни певицы началась черная полоса, которая принесет проблемы в личной жизни и со здоровьем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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