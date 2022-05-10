Никас Сафронов возмущен, что звездам платят пенсии

Художник Никас Сафронов считает, что эту пенсию нужно отдать простым людям. Мастер кисти возмущает тот факт, что звездам, которые зарабатывают немалые деньги, государство выплачивает пенсию. По его словам, эти деньги для них, да и для него тоже – капля в море. Знаменитость признался, что всю свою пенсию отдает на благотворительность.Никас Сафронов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Пенсию надо давать простым рабочим, медсестрам, ученым, учителям, военным, сотрудникам ГИБДД, МЧС — одним словом, людям труда. Они должны получать достойный доход. А публичным людям — пусть эту буду я, Пугачева или та же Лолита – какая пенсия? Мы все проживем без этих денег», — цитирует Сафронова «Собеседник». Напомним, ранее стало известно, что в случае если Алла Пугачева примет израильское гражданство, то сможет рассчитывать на пенсию, которая составит порядка 80 тысяч рублей.