Никас Сафронов возмущен, что звездам платят пенсии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никас Сафронов возмущен, что звездам платят пенсии

Никас Сафронов возмущен, что звездам платят пенсии
Художник Никас Сафронов считает, что эту пенсию нужно отдать простым людям. Мастер кисти возмущает тот факт, что звездам, которые зарабатывают немалые деньги, государство выплачивает пенсию. По его словам, эти деньги для них, да и для него тоже – капля в море. Знаменитость признался, что всю свою пенсию отдает на благотворительность.
Никас Сафронов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Пенсию надо давать простым рабочим, медсестрам, ученым, учителям, военным, сотрудникам ГИБДД, МЧС — одним словом, людям труда. Они должны получать достойный доход. А публичным людям — пусть эту буду я, Пугачева или та же Лолита – какая пенсия? Мы все проживем без этих денег», — цитирует Сафронова «Собеседник». Напомним, ранее стало известно, что в случае если Алла Пугачева примет израильское гражданство, то сможет рассчитывать на пенсию, которая составит порядка 80 тысяч рублей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Джессика Бил рассказала, как ей удается сохранять брак с Джастином Тимберлейком
Джессика Бил рассказала, как ей удается сохранять брак с Джастином
Никас Сафронов возмущен, что звездам платят пенсии
Никас Сафронов возмущен, что звездам платят пенсии
Сын Никаса Сафронова жестко прошелся по Алексею Панину
Сын Никаса Сафронова жестко прошелся по Алексею Панину
Бывшая сотрудница Xbox стала руководителем проекта Destiny 2 Expansions
Бывшая сотрудница Xbox стала руководителем проекта Destiny 2
700 игр и DLC для Xbox со скидками: распродажа до 17 мая
700 игр и DLC для Xbox со скидками: распродажа до 17 мая
Сразу 3 новинки сегодня пополняют подписку Game Pass
Сразу 3 новинки сегодня пополняют подписку Game Pass
6 фактов о Раках, про которые вы не знали
6 фактов о Раках, про которые вы не знали
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня удаляют из Game Pass
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня
Евгений Петросян высказался о сбежавших юмористах
Евгений Петросян высказался о сбежавших юмористах
Тимати в бешенстве от каршеринга
Тимати в бешенстве от каршеринга
Ольга Дроздова лишилась близкого человека
Ольга Дроздова лишилась близкого человека
Иосиф Пригожин публично оскорбил Алексея Панина
Иосиф Пригожин публично оскорбил Алексея Панина

Топ на сегодня

Новые концепт-арты Starfield показывают интерьеры кораблей и помещений
Новые концепт-арты Starfield показывают интерьеры кораблей и помещений
Джоди Комер, Оливия Колман на церемонии вручения премии BAFTA в области телевидения
Джоди Комер, Оливия Колман на церемонии вручения премии BAFTA в
Анну Седокову обкалывает муж
Анну Седокову обкалывает муж
Глюк'oZа показала повзрослевшую дочь - именинницу с пауком на лице
Глюк'oZа показала повзрослевшую дочь - именинницу с пауком на лице
Валя Карнавал похвасталась огромной грудью
Валя Карнавал похвасталась огромной грудью

Еще по теме

Никас Сафронов высказался об эмиграции Аллы Пугачевой
Никас Сафронов признался, что у него есть любимая девушка
Никас Сафронов отверг предложение купить билет на концерт Аллы Пугачевой за 320 000 рублей
Никас Сафронов для сына Ксении Собачак напишет портрет-оберег