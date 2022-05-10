Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass

Вадим Карасев





В начале этого года Ubisoft объявила, что запустит сервис Ubisoft+ на приставках Xbox. После этого анонса нет никакой официальной информации о том, когда сервис станет доступен на Xbox One и Xbox Series X | S. Но появился целый ряд слухов, что сервис Ubisoft+ может быть интегрирован в Game Pass.

Пару недель назад, в конце апреля, появилось подтверждение от официального представителя Ubisoft, что сервис Ubisoft+ появится в Game Pass. После этот же представитель опроверг информацию. Теперь же игроки обратили внимание на другое потенциальное подтверждение появления Ubisoft+ или большого количества игр от Ubisoft в Game Pass. В описании инсайдерской сборки приложения Xbox для Windows (Xbox App for Windows [2205.1000.17.0]) среди новых функций указывается: «Улучшены результаты поиска для всех игр PC Game Pass, в том числе от EA Play и Ubisoft».

Напомним, что EA Play входит в Game Pass Ultimate (в том числе, на PC). Однако игр Ubisoft в подписке Game Pass представлено, на данный момент, малое количество. Но ранее Microsoft заявляла о планах добавить больше игр Ubisoft в Game Pass, начав с Assassin’s Creed Origins.