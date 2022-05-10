Официально: версию Gotham Knights для Xbox One отменили

Вадим Карасев





Сегодня издательство Warner Bros. Games и разработчики из WB Games Montreal опубликовали новое видео по игре Gotham Knights, которое демонстрирует более чем 10 минут геймплея за двух персонажей — Красного Колпака и Найтвинга. Игра близится к релизу — ее выход запланирован на 25 октября, и уже сегодня откроются предварительные заказы.

Вместе с тем, создатели проекта объявили, что решили не выпускать версии Gotham Knights для консолей Xbox One и Playstation 4. Теперь релиз игры запланирован только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Отметим, что базовая версия игры Gotham Knights обойдется покупателям в $69,99.

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