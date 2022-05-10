Ольга Дроздова лишилась близкого человека

Садальский сообщил, что актриса Ольга Дроздова потеряла родного человека. Сегодня стало известно о том, что артистка потеряла близкого человека. О тяжелой утрате в звездной семье сообщил коллега актрисы Станислав Садальский. «Смерть мамы — это трагическое событие, для любого человека, прощание с мамой это прощание со своим детством и ребенком в себе. Поэтому очень трудно подобрать слова утешения для человека, потерявшего мать... Оля, я всем сердцем с тобой...» — написал Станислав Садальский в своем Telegram-канале. Пока ни сама 57-летняя актриса, ни ее супруг Дмитрий Певцов не прокомментировали печальную новость. Неизвестно также, когда произошло печальное событие — сегодня или накануне. Известно лишь то, что мама Ольги Мария Ивановна в последнее время жила вместе с ними. Женщина была агрономом по профессии, она всячески поддерживала дочь в стремлении стать актрисой.Ольга Дроздова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, два года назад пара уже пережила трагическое событие — летом 2020 года умерла мама Дмитрия. Ноэми Семеновне Роберт был 91 год. Актер тяжело перенес утрату родительницы и даже не сообщил об этом в соцсетях. Лишь позже опубликовал трогательный пост о том, каким прекрасным человеком была Ноэми Семеновна, как помогала людям, будучи прославленным врачом. «Все это время перед ее кончиной мы жили все вместе. Мы никогда и не расставались и никуда лишний раз не выходили на улицу, берегли и ее и мою мамочку, которая чуть моложе», — говорила тогда Дроздова. Супруга очень поддержала Певцова в тяжелый момент. Теперь же он стал крепким плечом для нее. Пока не сообщается о том, где и когда пройдут похороны.