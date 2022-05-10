Переход Юпитера в Знак Овна 10 мая 2022 года: какие благоприятные перемены ждут всех Знаков Зодиака

Вадим Карасев

10 мая Юпитер переходит в Знак Овна в этом Знаке он пробудет аж до 28 октяюря. Астрологи рассказали, какие позитивные изменения в жизни ждут представителей разных Знаков Зодиака.

Первое, о чем стоит помнить — это принципы работы Юпитера. Данная планета не работает стихийно. Она медленно воздействует на наше подсознание и старается изменить наше мышление.

Овны

Овнам Юпитер поможет стать чуть более размеренными, спокойными. Представители данного Знака Зодиака под воздействием этой планеты обретут уверенность в своем будущем, смогут более тщательно планировать дела. Ослабнет их тяга к рискам и авантюрам, что заметно улучшит жизнь и снизит количество проблем.

Телец

Тельцам Юпитер поможет в разрешении сложных жизненных задач. Эта планета будет на их стороне, поэтому многие проблемы сойдут на нет. Например, если в семье были какие-то разногласия. Тельцам придет в голову гениальная идея о том, как сделать так, чтобы все близкие люди остались довольны.

Близнецы

Близнецам стоит ожидать существенного усиления интуиции. Юпитер будет воздействовать на этих людей довольно необычным способом. Он заставит многих из них стать чуточку спокойнее, а также поможет побороть многие вредные привычки. Результат будет зависеть лишь от стремлений Близнецов и их силы воли.

Рак

Ракам Юпитер поможет победить стереотипное мышление и избавиться от излишней тяги к консервативности. Также планета поможет представителям данного Знака абстрагироваться от навязанных обществом мыслей, устоев. Раки этим летом и в первой половине осени станут лучшей версией себя.

Лев

Львы могут ждать много приятных сюрпризов от Юпитера в Овне. Это будет время медленного, но верного изменения жизни к лучшему. Львы почувствуют мощный прилив сил и вдохновения. На горизонте могут возникнуть новые знакомства. Также Львам удастся найти новые источники финансового обогащения

Дева

У Дев понизится уверенность в себе, но зато они смогут более осторожно двигаться вперед, гораздо чаще действуя обдуманно и взвешенно. Многие представители данного Знака станут чуть более жадными, но это можно будет побороть. Умение считать деньги — это хорошо, но от меркантильности лучше избавляться.

Весы

У Весов ожидается период, когда во многих жизненных вопросах придется быть чуточку внимательнее. Весы могут стать беспечными, за что им придется поплатиться удачей и успехами на любовном и финансовом поприще. Осторожность для них будет на первом месте.

Скорпион

Юпитер сделает Скорпионов более позитивными, сильными и уверенными в себе, но не сразу. Наиболее ощутимым эффект такого воздействия станет примерно в июле. Еще самая большая планета подарит Скорпионам неуемное стремление к поиску истины, вдохновения и надежды на лучшее.

Стрелец

Астрологи советуют Стрельцам проявить мягкость там, где необходима решительность и твердость. Скорее всего, это подарит представителям данного Знака новые отношения, дружбу. Также эксперты советуют в период пребывания Юпитера в Овне уделить время укреплению семейных уз, любви, совместным делам.

Козерог

Козерогам Юпитер поможет в создании новых связей. Окружающие начнут тянуться к Козерогам, особенно если те откроют свое сердце и душу, начав доверять тем, кому они нравятся. Этим летом и осенью велика вероятность встретить вторую половинку, создав гармоничные и долговечные отношения.

Водолей

У Водолеев с 10 мая до 27 октября в значительной степени усилится интуиция. Появятся организаторские способности, а также делание самоутвердиться. В этом плане нужно быть осторожнее, чтобы окружающие люди не подумали не восприняли это как высокомерие и чрезмерную гордость.

Рыбы

Рыбам большая планета поможет сохранить и приумножить свою уникальность, неординарное мышление и творческий запал. Рыбы в ближайшие полгода станут более оптимистичными, а также смогут сохранить это настроение в долгосрочной перспективе, что очень важно для достижения новых высот в любви и работе.