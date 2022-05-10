Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга

Вадим Карасев





В октября этого года должен состояться релиз игры Gotham Knights. Это кооперативный экшен, рассчитанный на двух игроков (официально), хотя появлялись ранее слухи о том, что количество игроков для совместного прохождения в Gotham Knights увеличили до четверых.

Сегодня был опубликован геймплей Gotham Knights за Красного Колпака и Найтвинга. Согласно описанию от разработчиков, акробатический стиль Найтвинга идеально подходит для доминирования в ближнем бою, тогда как Красный Колпак с пистолетами «Вихрь» хорошо действует на дальнем расстоянии. В видео также демонстрируется Колокольня — новая штаб-квартира Gotham Knights.

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Релиз игры Gotham Knight состоится 25 октября на приставках Xbox и других платформах.