Rutube недоступен вторые сутки из-за сильнейшей в истории сервиса кибератаки
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Rutube недоступен вторые сутки из-за сильнейшей в истории сервиса кибератаки

Rutube недоступен вторые сутки из-за сильнейшей в истории сервиса кибератаки

Российский видеохостинг Rutube, который рассматривали как альтернативу YouTube в случае его блокировки, вот уже второй день не может устранить последствия совершенной на него кибератаки.

Пользователи сервиса, принадлежащего холдингу "Газпром-медиа", обнаружили утром 9 мая, что он недоступен, и до сих пор видеохостинг не восстановил работу.

Издание The Village (его сайт был заблокирован Роскомнадзором в марте) сообщило, ссылаясь на близкий к команде Rutube источник, что хакеры "полностью удалили исходный код сайта", из-за чего хостинг теперь "не подлежит восстановлению". Однако в Rutube эту информацию опровергли.

Мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс восстановления сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов.

В то же время представители сервиса подтвердили, что столкнулись "с самой сильной кибератакой" за историю его существования, поэтому "восстановление потребует больше времени, чем изначально предполагали инженеры". Насколько больше — не уточнили.

Приехали? <...> Напомню, что на развитие и перезапуск Rutube были потрачены огромные бюджеты, чтобы он мог легко заменить для россиян YouTube! Надеюсь, что восстановят, а то останемся без подушки безопасности в этом сегменте!

— прокомментировала новость в своем телеграм-канале Яна Рудковская.


Яна Рудковская

Хакерскому взлому в День Победы также подверглась сетка вещания платных телеканалов. Жители нескольких регионов России сообщили, что по телевизору транслировалась бегущая строка с осуждением спецоперации на Украине.

В этот же день сотрудники Lenta.ru устроили на сайте издания протестный "перформанс".


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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