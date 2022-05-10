Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына

Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына
Актер Сергей Безруков приехал на гастроли в Санкт-Петербург всей семьей. Сергей Безруков не раз отмечал, что дети для него — одна из самых главных составляющих счастья. На сегодняшний день у актера от актрисы Кристины Смирновой — дочь Александра и сын Иван. Дети родились вне брака, о них впервые рассказал отец Безрукова в 2013 году. Сейчас они живут с отчимом в Великобритании, а биологический отец помогает им финансово. В 2016-ом Сергей в третий раз женился. Его избранницей стала режиссер Анна Матисон. За 6 лет брака пара успела обзавестись тремя детьми. Сейчас их большая семья состоит из 5-летней Марии, 3-летнего Степана и 9-месячного Василия. На днях Безруков опубликовал трогательные фото с младшим сыном. На снимках актер прижимает к себе ребенка так, чтобы в кадр попадал лишь его затылок.
Сергей Безруков с сыном Василием «Сегодня в Санкт-Петербурге. Счастье, когда получается приехать на гастроли всей семьей! Ближайшие дни будут очень насыщенными. А пока – наслаждаемся временем вместе!», — написал Сергей В рамках Дня победы актер принял участие в концерте на Дворцовой площади в северной столице.
Сергей Безруков с сыном Василием В конце февраля Безруков дал большое интервью «Русскому радио», где подробно рассказал о своих детях и поделился, какими видит их будущее. По мнению артиста, пока сложно делать прогнозы — дети еще слишком маленькие. Безруков подчеркнул, что они любят музыку. Более того, малыш Василий заслушивается классикой. Уже в раннем возрасте дети устраивают для папы показы домашних спектаклей, но это не гарантирует, что кто-то из них станет актером. «Тут предугадать невозможно, нужно заниматься. В какой момент выстрелит непонятно», — объяснил Безруков. Однако он не отрицает, что детям достались его «пародийные и актерские задатки».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Слух: в разработке у Xbox/Bethesda несколько игр по лицензии Disney
Слух: в разработке у Xbox/Bethesda несколько игр по лицензии Disney
Eiyuden Chronicle: Rising получила оценки от критиков — игра уже в Game Pass
Eiyuden Chronicle: Rising получила оценки от критиков — игра уже в
Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына
Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына
Марина Зудина запечатлелась на отдыхе с повзрослевшей дочкой Табакова
Марина Зудина запечатлелась на отдыхе с повзрослевшей дочкой Табакова
Особенности обучения по электробезопасности
Особенности обучения по электробезопасности
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и
Официально: версию Gotham Knights для Xbox One отменили
Официально: версию Gotham Knights для Xbox One отменили
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Microsoft Flight Simulator скоро получит бесплатное крупное дополнение Top Gun: Maverick
Microsoft Flight Simulator скоро получит бесплатное крупное
Джессика Бил рассказала, как ей удается сохранять брак с Джастином Тимберлейком
Джессика Бил рассказала, как ей удается сохранять брак с Джастином

Топ на сегодня

Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня удаляют из Game Pass
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня
Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку
Анна Семенович после выходных едва не угодила на больничную койку

Еще по теме

Сергей Безруков появился на премьере спектакля со всей семьей
Сергей Безруков опубликовал новое фото 5-месячной дочки
Сергей Безруков поделился снимками с женой Анной Матисон и новорожденным сыном: "Забрал из роддома"
Сергей Безруков рассказал о радостном семейном событии