Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына

Актер Сергей Безруков приехал на гастроли в Санкт-Петербург всей семьей. Сергей Безруков не раз отмечал, что дети для него — одна из самых главных составляющих счастья. На сегодняшний день у актера от актрисы Кристины Смирновой — дочь Александра и сын Иван. Дети родились вне брака, о них впервые рассказал отец Безрукова в 2013 году. Сейчас они живут с отчимом в Великобритании, а биологический отец помогает им финансово. В 2016-ом Сергей в третий раз женился. Его избранницей стала режиссер Анна Матисон. За 6 лет брака пара успела обзавестись тремя детьми. Сейчас их большая семья состоит из 5-летней Марии, 3-летнего Степана и 9-месячного Василия. На днях Безруков опубликовал трогательные фото с младшим сыном. На снимках актер прижимает к себе ребенка так, чтобы в кадр попадал лишь его затылок.Сергей Безруков с сыном Василием «Сегодня в Санкт-Петербурге. Счастье, когда получается приехать на гастроли всей семьей! Ближайшие дни будут очень насыщенными. А пока – наслаждаемся временем вместе!», — написал Сергей В рамках Дня победы актер принял участие в концерте на Дворцовой площади в северной столице.Сергей Безруков с сыном Василием В конце февраля Безруков дал большое интервью «Русскому радио», где подробно рассказал о своих детях и поделился, какими видит их будущее. По мнению артиста, пока сложно делать прогнозы — дети еще слишком маленькие. Безруков подчеркнул, что они любят музыку. Более того, малыш Василий заслушивается классикой. Уже в раннем возрасте дети устраивают для папы показы домашних спектаклей, но это не гарантирует, что кто-то из них станет актером. «Тут предугадать невозможно, нужно заниматься. В какой момент выстрелит непонятно», — объяснил Безруков. Однако он не отрицает, что детям достались его «пародийные и актерские задатки».