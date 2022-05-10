Слух: в разработке у Xbox/Bethesda несколько игр по лицензии Disney

Вадим Карасев





Компании Disney принадлежит огромное количество лицензий на всевозможные популярные франшизы. Известно, что сейчас по одной из них работает Bethesda — студия MachineGames создает игру про Индиана Джонса, о которой пока нет никаких подробностей.

Появились слухи, что в разработке у Xbox/Bethesda могут быть и другие игры по лицензии Disney. Об этом сообщил Джой Макдермотт из OTN Media, ссылаясь на свои источники. На вопрос одного из пользователей Twitter, который спросил: «получила ли Zenimax (Bethesda) какие-то еще лицензии от Disney до выкупа [со стороны Microsoft], кроме Индианы Джонса?», Джой ответил: «Не уверен, в каком порядке они появились, но у Xbox-Bethesda есть несколько проектов с лицензией Disney в работе».





Напомним, что игра по Индиане Джонсу была анонсирована больше года назад — в январе 2021 года. До сих пор о проекте нет никакой информации, но можно ожидать, что она появится 12 июня на конференции Xbox и Bethesda.