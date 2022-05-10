Слухи: AMD уже работает над SoC для Xbox нового поколения
Релиз игровых приставок Xbox Series X | S и Playstation 5 состоялся менее двух лет назад, и их до сих пор довольно сложно приобрести. Но это не мешает уже задумываться производителям приставок над новым поколением. Появились слухи, что AMD уже занимается созданием SoC нового поколения для будущих консолей Xbox и Playstation.
Журналисты обратили внимание на вакансию AMD — им требуется «Инженер по проверке системы на кристалле». В описании вакансии говорится, что специалист будет работать с «командой разработчиков чипа для XBOX, PlayStation и новейшего графического чипа семейства RDNA». Задачи, которые ставятся перед специалистом, говорят о работе над чипом нового поколения:
Мы ищем инженера по проверке систем на кристалле, который станет частью команды, работающей над сложным дизайном SoC следующего поколения. Специалист будет играть ключевую роль в проверке SoC, выполняя проверки на функциональность и производительности в среде аппаратного моделирования и эмуляции.