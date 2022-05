Сразу 3 новинки сегодня пополняют подписку Game Pass

Подписка Game Pass на Xbox и PC сегодня, 10 мая, получает сразу 3 новинки. Игрокам станут доступны следующие проекты: This War of Mine: Final Cut, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition и Floppy Knights. Отметим, что игра This War of Mine: Final Cut доступна только на Xbox Series X | S и PC, она не предлагается игрокам на Xbox One.

Версия Final Cut для Xbox Series X|S наконец-то здесь! В This War of Mine вы не элитный солдат — вместо этого вам предстоит играть за группу…

Голубое небо, белые облака, мерцающее море и бескрайние просторы песка…

В Floppy Knights: тактика сочетается с механикой карточной игры, поскольку Фиби и Карлтон, блестящий молодой изобретатель и ее лучшая подруга-робот, сражаются в пошаговых битвах.

