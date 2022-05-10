Сын Никаса Сафронова жестко прошелся по Алексею Панину

Сын художника Никаса Сафронова, Лука распял эпатажного артиста. Алексея Панина не так давно назвала «нерукопожатным» ведущая Лариса Гузеева. Заслуженная артистка России Елена Драпеко тоже считает, что актер деградировал окончательно. Ну а когда он на День Победы заявил, что это «праздник пафоса и показухи», людскому негодованию предела не было. Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин-Сафронов тоже не смог молчать.Алексей Панин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я думаю, что для Панина День защиты животных и День Победы стоят примерно в одном ряду… Человек, который давно перепутал свою ориентацию, а также, не остановившись на этом, перепутал и сторону», — сказал пианист. Лука посоветовал Алексею прекратить звать себя актером, поскольку давно нигде не работает по профессии, да и не нужен никому в России. А его выпады в сторону бывших соотечественников (переехал в Испанию) – всего лишь способ завоевать расположение Запада.