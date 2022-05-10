Тимати в бешенстве от каршеринга

Рэпер Тимати хочет, чтобы подобные сервисы запретили на законодательном уровне. Пользователи каршеринга выводят артиста из себя. Рэпер мечтает о том, чтобы сервис вообще отменили на законодательном уровне или же ужесточили отбор клиентов. Этот вопрос начал беспокоить Тимура после того, как начался мотосезон, ведь известно, что музыкант – заядлый мотоциклист.Тимати - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Хотел бы от души пожать руку тому, кто на законодательном уровне отменил бы каршеринг. А компаниям, допускающим за руль вообще непонятно кого, вообще без стажа, наверное конкретно проработать перечень допуска. Плюс начался мотосезон», — написал Тимати в своей соцсети. Напомним, накануне Тимати побывал на одной из премьер в столичном кинотеатре, где отметился в компании новой возлюбленной. Рэпер перестал скрывать свою избранницу – модель Валентину Иванову.