В режиме 120 FPS в Halo Infinite на Xbox Series S разрешение падает до 540p

Вадим Карасев





Со стартом второго сезона в Halo Infinite студия 343 Industries добавила давно ожидаемый игроками на Xbox Series S режим 120 FPS. Он стал доступен в игре не только в мультиплеере, но и в сюжетной кампании. Специалисты VGTech протестировали работу 120 FPS на Xbox Series S в Halo Infinite, вот основные выводы из их анализа:

В сюжетной кампании в открытом мире игра не достигает 120 FPS. Почти всегда частота кадров держится на уровне в 80-90 FPS. Но внутри помещений 120 FPS достичь удается.В мультиплеере Halo Infinite на большинстве карт Xbox Series S выдает стабильные 120 FPS.Xbox Series S в режиме 120 FPS использует динамическое разрешение, при этом максимальное собственное разрешение составляет примерно 1536x1080, а самое низкое — 960x540. Особенно часто падение до 540p происходит в открытом мире в сюжетной кампании.

Ниже можно посмотреть тестирование от VGTech.

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