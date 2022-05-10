Законы, вступающие в силу с 11 мая
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Законы, вступающие в силу с 11 мая

Законы, вступающие в силу с 11 мая

21:05  Автор: Ирина Макеева



Утвержден порядок определения объема работ по перевозке пассажиров и багажа, предусмотренных государственным или муниципальным контрактом, за невыполнение которого подрядчик выплачивает заказчику штраф.

Объем работ устанавливается исходя из количества невыполненных рейсов, протяженности маршрута таких перевозок или продолжительности рейса, определенным графиком движения транспортного средства.

Заказчик устанавливает порядок отнесения рейсов к невыполненным. При этом к ним не относятся рейсы, которые не были совершены: из-за ДТП, произошедших не по вине подрядчика или его работников; снижения скорости движения транспортных средств, вызванного неблагоприятными погодными условиями или образовавшимися заторами на автомобильных дорогах; иных обстоятельств, предусмотренных государственным или муниципальным контрактом (этапом исполнения контракта).

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 794 «Об особенностях определения объема работ, предусмотренных государственным или муниципальным контрактом (этапом исполнения контракта), за невыполнение которого подрядчик выплачивает заказчику штраф, и определения размера такого штрафа»

 

Скорректированы требования к акциям юридических лиц, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния.

Они должны соответствовать следующим требованиям:

- акции иностранных эмитентов включены в перечни ценных бумаг, используемые для расчета фондовых индексов «ЭмЭсСиАй Ворлд Индекс» и «ЭфТиЭсИ Олл-Ворлд Индекс» (FTSE All-World Index);

- в решении о выпуске и проспекте акций российского эмитента, связанных с реализацией проектов, должна содержаться информация о проекте, в целях реализации которого осуществляется эмиссия акций;

- требования к акциям российских эмитентов, не связанным с реализацией проектов, устанавливаются Минфином России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 года № 810 «О внесении изменений в Требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния»



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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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