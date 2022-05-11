18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку

18-летний сын фигуриста и хореографа Ильи Авербуха, Мартин поделился «живыми» фото с возлюбленной. Сыну Ильи Авербуха от брака с Ириной Лобачевой, Мартину в марте исполнилось всего лишь восемнадцать лет. Несмотря на столь юный возраст, молодой человек уже встретил ту самую девушку. Мартин Авербух не скрывает свои отношения с девушкой и от подписчиков. Он сделал несколько кадров с возлюбленной, на которых видно, что влюбленные просто светятся от счастья.Мартин Авербух с любимой девушкой Избранница Мартина Авербуха — миловидная шатенка. Молодой человек и его избранница совершенно не скрывают своих чувств. На фото они целуются и обнимаются друг с другом. Судя по всему, Мартин Авербух уже представил избранницу отцу Илье Авербуху и мачехе Лизе Арзамасовой.Мартин Авербух с любимой девушкой «Живые фото», — подписал Мартин Авербух снимки. 20 декабря 2020 года Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха и стала полноправной хозяйкой в его доме. Звезде «Папиных дочек» удалось наладить отношения с Мартином. Возможно, сыграла роль небольшая разница в возрасте у Лизы и ее пасынка, а также довольно покладистый характер актрисы. Сын фигуриста одним из первых поздравил отца с женитьбой на Арзамасовой, а позже тренер рассказал, что именно звезде «Папиных дочек» удалось уговорить Мартина встать на коньки, хотя раньше парень упорно отказывался выходить на лед. Сейчас в семье Авербуха царит мир и полное взаимопонимание. Достаточно взглянуть на недавнее видео, опубликованное сыном тренера. В кадре Мартин, его отец и молодая мачеха едут в машине и радостно распевают хит «Белая ночь» группы «Форум».