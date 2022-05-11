38-летний сын Таисии Повалий отвернулся от нее после концерта в Кремле

Певица Таисия Повалий спела на праздничном концерте, посвященном Дню победы. На днях россияне отметили День Победы. В стране проходили массовые гуляния, а также масштабные концерты. Одной из выступивших в Кремле звезд стала певица Таисия Повалий. Артистка исполнила хит на украинском языке «Пісня про рушник», которую написал Андрей Малышко еще в 1958 году. Для многих решение звезды выйти на московскую сцену было странным: ведь сын Повалий, по слухам, уже давно вместе с супругой и ребенком эмигрировал в Испанию и активно высказывается против действий отечественных властей. У себя в соцсетях Денис явно дал понять, что нынешней ситуацией не доволен. Да и с матерью отношения уже давно не столь теплые, как были еще пару месяцев назад.Таисия Повалий с сыном Денисом «Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, ее история и я к ней отношения не имею», — объяснил подписчикам Денис Повалий. В день 9 мая Денис рассказал, что для его семьи этот праздник особенно важен. Он вспомнил, как непросто родственники переживали те времена: «Моя бабушка Нина в двухлетнем возрасте сидела в окопе под дулом нацистского пистолета, ее отец с войны не вернулся. Папу другой бабушки Ангелины, что была почти на 20 лет старше, уничтожили при приходе советской власти. Мой отец Володя отправился на войну в Афганистан, тоже никаких отмечаний вывода войск не помню, только грусть в глазах от воспоминаний».Таисия Повалий с сыном Денисом 38-летний Денис Повалий — музыкант. Сейчас он ищет работу в Испании и готов сотрудничать с артистами дистанционно. «Пытаюсь вот наладить работу дистанционно — благо ноутбук с плагинами и микрофон с парочкой инструментов захватил! В общем, если кому-то нужно что-то прописать (вокал, клавиши, бас, барабаны). Ну или вот могу попробовать расчехлить вас в музыкальном продакшне (для продвинутых). Еще преподал бы вашим деткам урок, как не нужно заниматься музыкой», — пишет Денис. Денис Повалий уже давно живет отдельно от матери и никогда не просил знаменитую родительницу помочь с продвижением. Несмотря на семейные разногласия, родственники стараются уважительно относиться к работе и личной жизни друг друга.