Алла Пугачева могут лишить пенсии

Юрист высказался, смогут ли лишить пенсии певицу Аллу Пугачеву. Пока уехавшая в Израиль артистка продолжает отмалчиваться, в светских кругах не утихают споры о том, как народную артистку могут наказать за эмиграцию. Недавно в СМИ начали обсуждать тему лишения певицы российской пенсии, которую она, несмотря на отъезд, продолжает получать. Никас Сафронов заявил, что для Аллы Борисовны 46 тысяч рублей — это «капля в море» в сравнении с её гонорарами и накоплениями. Он предложил раздать пенсию артистки простым рабочим: учителям или врачам. Почетный адвокат России Александр Островский считает, что отобрать у Пугачевой пенсию никто не сможет. Максимум её могут лишить звания народной артистки, которая даёт ощутимую прибавку к выплатам. Потерять социальную поддержку она может только в том случае, если её лишат гражданства РФ, а это вряд ли произойдет.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Пенсия у нее заработана. Алла Борисовна приносила огромный доход государству — платила отчисления. Отобрать обычную пенсию у нее никто не может. Да, она получает доплату за звание народной артистки. Вот если ее лишат этого звания, то, соответственно, исчезнет и эта доплата», — цитирует Островского источник Popcornnews. До этого звучали предположения, что Пугачева может потерять и свой замок в деревне Грязь. Якобы чиновники собирались национализировать имущество звезды. Одновременно с этим ходили слухи, что Алла Борисовна сама решила продать шестиэтажный особняк в Подмосковье, который ей теперь не нужен. Но никаких комментариев на эту тему Пугачева не даёт. Напомним, что несколько дней назад звездный нумеролог Клара Кузденбаева предсказала Пугачевой крайне сложный период в жизни. По мнению эксперта, певицу будут преследовать проблемы в личной жизни и со здоровьем.