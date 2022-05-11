Алла Пугачева могут лишить пенсии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алла Пугачева могут лишить пенсии

Алла Пугачева могут лишить пенсии
Юрист высказался, смогут ли лишить пенсии певицу Аллу Пугачеву. Пока уехавшая в Израиль артистка продолжает отмалчиваться, в светских кругах не утихают споры о том, как народную артистку могут наказать за эмиграцию. Недавно в СМИ начали обсуждать тему лишения певицы российской пенсии, которую она, несмотря на отъезд, продолжает получать. Никас Сафронов заявил, что для Аллы Борисовны 46 тысяч рублей — это «капля в море» в сравнении с её гонорарами и накоплениями. Он предложил раздать пенсию артистки простым рабочим: учителям или врачам. Почетный адвокат России Александр Островский считает, что отобрать у Пугачевой пенсию никто не сможет. Максимум её могут лишить звания народной артистки, которая даёт ощутимую прибавку к выплатам. Потерять социальную поддержку она может только в том случае, если её лишат гражданства РФ, а это вряд ли произойдет.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Пенсия у нее заработана. Алла Борисовна приносила огромный доход государству — платила отчисления. Отобрать обычную пенсию у нее никто не может. Да, она получает доплату за звание народной артистки. Вот если ее лишат этого звания, то, соответственно, исчезнет и эта доплата», — цитирует Островского источник Popcornnews. До этого звучали предположения, что Пугачева может потерять и свой замок в деревне Грязь. Якобы чиновники собирались национализировать имущество звезды. Одновременно с этим ходили слухи, что Алла Борисовна сама решила продать шестиэтажный особняк в Подмосковье, который ей теперь не нужен. Но никаких комментариев на эту тему Пугачева не даёт. Напомним, что несколько дней назад звездный нумеролог Клара Кузденбаева предсказала Пугачевой крайне сложный период в жизни. По мнению эксперта, певицу будут преследовать проблемы в личной жизни и со здоровьем.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Алла Пугачева могут лишить пенсии
Алла Пугачева могут лишить пенсии
Татьяна Тарасова сказала свое мнение об отъезде известно тренера в США
Татьяна Тарасова сказала свое мнение об отъезде известно тренера в США
Фил Спенсер побывал в Bethesda и посмотрел на новинки для Xbox
Фил Спенсер побывал в Bethesda и посмотрел на новинки для Xbox
Grounded получает новое крупное обновление — The Bugs Strike Back
Grounded получает новое крупное обновление — The Bugs Strike Back
Swords and Fairy: Together Forever доберется до приставок Xbox
Swords and Fairy: Together Forever доберется до приставок Xbox
EA объявила о планах на новые релизы в ближайший год
EA объявила о планах на новые релизы в ближайший год
FIFA планирует запустить конкурента EA Sports FC и другие футбольные игры
FIFA планирует запустить конкурента EA Sports FC и другие футбольные
Voici: князь Альбер будет платить княгине Шарлен 12 млн евро в год за выходы в свет и исполнение королевских обязанностей
Voici: князь Альбер будет платить княгине Шарлен 12 млн евро в год за
Алла Пугачева может вернуться в Россию без мужа и жить богато
Алла Пугачева может вернуться в Россию без мужа и жить богато
Никита Пресняков закатил на даче Пугачевой вечеринку
Никита Пресняков закатил на даче Пугачевой вечеринку
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию открытия мемориала жертвам теракта в Манчестере
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию открытия мемориала
Каким будет лето 2022 года для огненных Знаков Зодиака
Каким будет лето 2022 года для огненных Знаков Зодиака

Топ на сегодня

Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Особенности обучения по электробезопасности
Особенности обучения по электробезопасности

Еще по теме

Никас Сафронов возмущен, что звездам платят пенсии
Алла Пугачева будет жить на Российскую пенсию, несмотря на санкции
Алла Пугачева может вернуться в Россию без мужа и жить богато
Размеры звёздных пенсий раскрыли в СМИ