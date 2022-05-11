Алла Пугачева может вернуться в Россию без мужа и жить богато
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Алла Пугачева может вернуться в Россию без мужа и жить богато

Алла Пугачева может вернуться в Россию без мужа и жить богато
Лена Миро высказалась о будущем певицы Аллы Пугачевой. Максим Галкин настроил против себя многих, радикально высказываясь из Израиля. Очевидно, что с каждым его словом, путь домой становится все дольше. Чего не скажешь про Аллу Пугачеву. Такого мнения придерживается блогер Лена Миро. Она уверена, что полностью идентифицировать Примадонну с юмористом нельзя. Здесь, как говорится, муж и жена не совсем одна сатана.
Алла Пугачева с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Несмотря на все заявления Галкина, она хранит молчание», — сказала акула пера в ЖЖ. Миро считает, что жаркое и скучное лето в Израиле окончательно доконает Аллу Пугачеву, и она бросит своего мужа, вернувшись в Россию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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