Алла Пугачева может вернуться в Россию без мужа и жить богато

Лена Миро высказалась о будущем певицы Аллы Пугачевой. Максим Галкин настроил против себя многих, радикально высказываясь из Израиля. Очевидно, что с каждым его словом, путь домой становится все дольше. Чего не скажешь про Аллу Пугачеву. Такого мнения придерживается блогер Лена Миро. Она уверена, что полностью идентифицировать Примадонну с юмористом нельзя. Здесь, как говорится, муж и жена не совсем одна сатана.Алла Пугачева с мужем - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Несмотря на все заявления Галкина, она хранит молчание», — сказала акула пера в ЖЖ. Миро считает, что жаркое и скучное лето в Израиле окончательно доконает Аллу Пугачеву, и она бросит своего мужа, вернувшись в Россию.