«Чеченский» сын Кристины Орбакайте скромно отпраздновал 24-летие
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«Чеченский» сын Кристины Орбакайте скромно отпраздновал 24-летие

«Чеченский» сын Кристины Орбакайте скромно отпраздновал 24-летие
Певица Кристина Орбакайте накануне поздравила младшего сына с днем рождения. Дени Байсарову исполнилось 24 года. Кристина Орбакайте накануне нежно поздравила своего сына от чеченского олигарха Руслана Байсарова. Дени исполнилось 24 года. Чуть позже в Сети появилось видео с празднования рождения сына певицы. Дени отказался от масштабной вечеринки в честь своего личного праздника. Собрать всех родных на семейном празднике у него не получилось. Его бабушка Алла Пугачева еще почти три месяца назад уехала с детьми в Израиль, а Орбакайте занята подготовкой к большому сольному концерту в Москве. Тем не менее, он всё же задул свечку на десерте в ресторане и загадал желание. Позже он поделился видео с праздника в Сети и поблагодарил всех, кто подарил ему в этот день хорошее настроение.
Дени Байсаров «Какой же вчера был яркий и счастливый день! Я провёл его с близкими друзьями и семьей, было много вкусной еды, песен в караоке и прогулок 🔥 но это только первый день празднования, скоро отметим с мамой и другими друзьями ❤️. Спасибо вам всем, за тёплые слова, которые вы мне пожелали ! Вчера перед сном читал и радовался, что мы здесь создали такое доброе сообщество»,— написал Дени. В Сети обратили внимание, что Байсаров изменил прическу и изменил стиль в одежде. Теперь он выбирает более «брутальные» образы. На фото из ресторана он позирует в кожаной байкерской куртке. Напомним, что Дени вернулся из Англии примерно год назад. За это время он запустил собственный бизнес с ивентами, а недавно открыл онлайн-обучение в сфере искусства.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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