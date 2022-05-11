Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming теперь работает в Microsoft Edge Dev
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Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming теперь работает в Microsoft Edge Dev

Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming теперь работает в Microsoft Edge Dev


В конце прошлого года состоялся анонс новой функции для улучшения облачного гейминга через Xbox Cloud Gaming — Clarity Boost. Данная функция позволяет сделать лучше визуально игры, которые воспроизводятся через облачный сервис на PC. Clarity Boost использует набор улучшений масштабирования на стороне клиента для улучшения визуального качества видеопотока.

Запуск функции Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming запланирован на 2022 год, пока без точной даты. Уже в течение полугода она тестируется в сборке Microsoft Edge Canary. С последним же обновлением ее добавили в Microsoft Edge Dev. Теперь все игроки на PC, которые запускают игры через Xbox Cloud Gaming с использованием браузера Microsoft Edge Dev, могут оценить работу новой функции Clarity Boost.


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По материалам: newxboxone

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