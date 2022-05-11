CrossfireX через неделю получит новые карты и другие улучшения

Вадим Карасев





CrossfireX остается игрой, которая эксклюзивно доступна только на Xbox One и Xbox Series X | S. После релиза проект встретили плохо, но разработчики из Smilegate его продолжают развивать. Сегодня они сделали несколько заявлений по изменения, которые ждут игроков в CrossfireX в ближайшее время.

Карты Submarine и Babylon Lab, которые изначально планировали удалить 11 мая, удалят 18 мая. Разработчики не исключают, что в будущем они могут вернуться.18 мая в игре появятся две новые карты — это карта классической военно-морской базы (S&D), а также совершенно новая карта Team Deathmatch для классического и современного режимов.В этом месяце также будет доступна новая версия системы очередей. В настоящее время игроки должны стоять в очереди за отдельными картами индивидуально. После обновления игроки смогут встать в очередь на определенный режим, содержащий пул карт.

Напомним, что мультиплеер CrossfireX является условно-бесплатным.