CrossfireX через неделю получит новые карты и другие улучшения
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CrossfireX через неделю получит новые карты и другие улучшения

CrossfireX через неделю получит новые карты и другие улучшения


CrossfireX остается игрой, которая эксклюзивно доступна только на Xbox One и Xbox Series X | S. После релиза проект встретили плохо, но разработчики из Smilegate его продолжают развивать. Сегодня они сделали несколько заявлений по изменения, которые ждут игроков в CrossfireX в ближайшее время.



Карты Submarine и Babylon Lab, которые изначально планировали удалить 11 мая, удалят 18 мая. Разработчики не исключают, что в будущем они могут вернуться.



18 мая в игре появятся две новые карты — это карта классической военно-морской базы (S&D), а также совершенно новая карта Team Deathmatch для классического и современного режимов.



В этом месяце также будет доступна новая версия системы очередей. В настоящее время игроки должны стоять в очереди за отдельными картами индивидуально. После обновления игроки смогут встать в очередь на определенный режим, содержащий пул карт.

Напомним, что мультиплеер CrossfireX является условно-бесплатным.

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По материалам: newxboxone

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