Дочка Нюши начала зарабатывать

Певица Нюша поделилась радостной новостью. 31-летняя Анна Шурочкина, более известная как Нюша, рассказала о достижениях трехлетней дочери. Симба получила свой первый гонорар. Исполнительница хита «Цунами» поделилась своей радостью. Артистка призналась, что ее дочь уже начала зарабатывать. Малышка стала звездой рекламной съемки. Наследница певицы и Дмитрия Сивова получила первый доход. «Крутая новость: Симбу пригласили сниматься в рекламе! Это будет первая в ее жизни съемка, за которую она получит хорошую денежку. То есть, она впервые сама заработает свои деньги», — призналась Нюша.Нюша с дочкой - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Симба вместе с другими детьми теперь украсит баннеры авиакомпании. Малышка чувствовала себя расслабленно на съемках, поскольку звездная мама давно приучила ее к камерам. А во время перерывов Нюша кормила дочь. Звездный папа во всем поддерживал наследницу. «Ты звездочка, ты моя маленькая звездочка», — говорил Игорь. Уже известна сумма гонорара крошки: она получила 30 тысяч рублей. Симба отдала всё заработанное маме.