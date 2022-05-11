EA объявила о планах на новые релизы в ближайший год

Вадим Карасев





Издательство Electronic Arts выпустило отчет за прошлый финансовый год. В этом отчете говорится, что компания доход за весь финансовый 2022 год (не календарный) составил $6.991 млрд, в предыдущем году результат был $5.629 млрд. Больше 70% из этого — микротранзакции.

В отчете Electronic Arts объявила о планах по релизам в ближайший год (до календарного марта 2023 года). Планы следующие:

2 квартал 2022 года. Релиз F1 22.3 квартал 2022 года. Релиз FIFA 23 и Madden NFL 23.4 квартал 2022 года. Релиз новой Need for Speed и NHL 23.1 квартал 2023 года (до марта 2023 года). Планируется релиз PGA Tour 23, «очень важной крупной игры» (игроки и журналисты предполагают, что это Dragon Age 4), партнерского проекта (считается, что это продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order), ремейка (возможно, Dead Space) и спортивной игры.

В своем сообщении EA отмечает, что «публично все эти игры еще не представили», которые заявлены на 2023 год.