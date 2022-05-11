Елена Ваенга вытерпела унижение перед Аллой Пугачевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елена Ваенга вытерпела унижение перед Аллой Пугачевой

Елена Ваенга вытерпела унижение перед Аллой Пугачевой
Певица Елена Ваенга рассказала унизительную историю. По России прокатилась волна обвинений в адрес Аллы Пугачевой, мирно наслаждающейся сейчас семейной жизнью в израильской Кесарии. Артисты разной степени знаменитости принялись нелицеприятно высказываться в адрес певицы, обвиняя ее в том, что она безошибочно определяла конкурентов и безжалостно ломала их карьеры. Высказалась по этому поводу и Елена Ваенга, которая хоть и работает в отличном от Примадонны жанре, но тоже как-то пересеклась с ней. Эта встреча стала для исполнительницы шансона весьма унизительной. И это при том, что сама Алла Пугачева в тот момент слыхом не слыхивала о Ваенге и даже ее не видела.
Елена Ваенга - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я никогда Алле Борисовне об этом не рассказывала. Но был момент, когда мы работали над моей музыкой с известными продюсерами, а она приехала что-то послушать. И меня спрятали под стол», — припомнила давнюю обиду лауреат премий «Шансон года» в беседе с Ксенией Собчак. Судя по всему, шок, который испытала Ваенга, она не может забыть до сих пор. Тем более, что по ее собственному утверждению, никогда и ничего плохого легенде российской эстрады не делала. Она до сих пор в недоумении, почему работники студии вместо того, чтобы познакомить артисток, предпочли спрятать Елену под стол, где та и просидела все время, пока Алла Борисовна решала свои вопросы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Советы, практики и талисманы для тех, кто хочет всегда нравиться окружающим
Советы, практики и талисманы для тех, кто хочет всегда нравиться
Елена Ваенга вытерпела унижение перед Аллой Пугачевой
Елена Ваенга вытерпела унижение перед Аллой Пугачевой
Максима Галкина ждут, но он не приедет
Максима Галкина ждут, но он не приедет
Эксклюзив Xbox 360 — игра Omega Five — вновь стала доступна для покупки на Xbox
Эксклюзив Xbox 360 — игра Omega Five — вновь стала доступна для
Официально: FIFA 23 станет последней FIFA от EA — новые игры получат бренд EA SPORTS FC
Официально: FIFA 23 станет последней FIFA от EA — новые игры получат
Как правильно чистить обереги от накопленного негатива
Как правильно чистить обереги от накопленного негатива
Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming теперь работает в Microsoft Edge Dev
Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming теперь работает в Microsoft Edge
Экшен-RPG The Vagrant доберется до консолей Xbox в июне
Экшен-RPG The Vagrant доберется до консолей Xbox в июне
Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину
Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину
Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой
Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой
6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 поводов прогулять работу уже завтра
6 поводов прогулять работу уже завтра

Топ на сегодня

Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня удаляют из Game Pass
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня

Еще по теме

Елена Ваенга изменилась до неузнаваемости (фото)
Елена Ваенга впервые появилась на публике в купальнике (фото)
Елена Ваенга три дня челюсть не могла открыть после драки
Елена Ваенга села на диету (фото)