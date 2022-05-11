Елена Ваенга вытерпела унижение перед Аллой Пугачевой

Певица Елена Ваенга рассказала унизительную историю. По России прокатилась волна обвинений в адрес Аллы Пугачевой, мирно наслаждающейся сейчас семейной жизнью в израильской Кесарии. Артисты разной степени знаменитости принялись нелицеприятно высказываться в адрес певицы, обвиняя ее в том, что она безошибочно определяла конкурентов и безжалостно ломала их карьеры. Высказалась по этому поводу и Елена Ваенга, которая хоть и работает в отличном от Примадонны жанре, но тоже как-то пересеклась с ней. Эта встреча стала для исполнительницы шансона весьма унизительной. И это при том, что сама Алла Пугачева в тот момент слыхом не слыхивала о Ваенге и даже ее не видела.Елена Ваенга - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Я никогда Алле Борисовне об этом не рассказывала. Но был момент, когда мы работали над моей музыкой с известными продюсерами, а она приехала что-то послушать. И меня спрятали под стол», — припомнила давнюю обиду лауреат премий «Шансон года» в беседе с Ксенией Собчак. Судя по всему, шок, который испытала Ваенга, она не может забыть до сих пор. Тем более, что по ее собственному утверждению, никогда и ничего плохого легенде российской эстрады не делала. Она до сих пор в недоумении, почему работники студии вместо того, чтобы познакомить артисток, предпочли спрятать Елену под стол, где та и просидела все время, пока Алла Борисовна решала свои вопросы.