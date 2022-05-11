FIFA планирует запустить конкурента EA Sports FC и другие футбольные игры

Вадим Карасев





Компания Electronic Arts вчера официально сообщила, что прекращает свое сотрудничество с крупнейшей футбольной организацией FIFA. Сотрудничество длилось больше 20 лет, но теперь новые игры Electronic Arts будут выходить под брендом EA Sports FC. В них, как обещает издательство, будет мало изменений — игроки получат все любимые режимы.

Футбольная организация FIFA, расставшись с EA в качестве партнера на выпуск игр, планирует найти новые студии и издательства, которые будут работать над футбольными играми. По данным футбольного органа, уже сейчас идут переговоры с «ведущими издателями игр, медиа-компаниями и инвесторами» о разработке новой футбольной игры-симулятора FIFA на 2024 год, которая будет напрямую конкурировать с EA Sports FC.

При этом, FIFA не намерена ограничиваться только конкурентом EA Sports FC от EA. У них в планах выпускать и другие футбольные проекты — несколько «несимуляционных» игр уже находятся в производстве и должны выйти в релиз в 3 квартале 2022 года. Одна из этих игр описывается как «специализированный игровой опыт» с участием Чемпионата мира по футболу FIFA в Катаре 2022 года.