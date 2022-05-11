Фил Спенсер побывал в Bethesda и посмотрел на новинки для Xbox
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Фил Спенсер побывал в Bethesda и посмотрел на новинки для Xbox

Фил Спенсер побывал в Bethesda и посмотрел на новинки для Xbox


С момента покупки Zenimax со стороны Microsoft, которая была завершена в начале 2021 года, студии игрового издательства Bethesda не выпустили пока ни одного эксклюзива для Xbox. Но в этом году их будет несколько — заявлен выход долгожданной Starfield и кооперативного экшена про вампиров Redfall. Кроме того, есть вероятность, что в этом году до Xbox доберется Deathloop, неплохо показавшая себя на других платформах.

Xbox готовится к летней презентации, которая пройдет совместно с Bethesda. Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер побывал в Bethesda, о чем он сообщил в своем Twitter, приложив фото. Спенсер написал, что «был рад оказаться в Bethesda, увидеть её новые игры и пообщаться с талантливыми командами — здорово снова иметь возможность посещать студии».


Напомним, что совместное мероприятие Xbox и Bethesda назначено на 12 июня. Ходят слухи, что почти каждая команда Microsoft готова что-то показать в рамках этого крупного игрового события.

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По материалам: newxboxone

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