Филипп Киркоров психанул и свалил из страны
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Филипп Киркоров психанул и свалил из страны

Филипп Киркоров психанул и свалил из страны
Певец Филипп Киркоров рассказал о своем побеге. Артист сообщил о том, что уехал в Италию. Эта поездка, судя по всему, была запланирована заранее и с недавним скандалом из-за плясок на кресте во время юбилейного концерта в Кремле связана не была. Певец отправился в Европу ради любимого события в мире музыки. Киркоров сообщил, что прилетел в Турин, где на днях прошло торжественное открытие «Евровидения». Россия в этом году в шоу участвовать не будет, но король поп-сцены решил всё равно насладиться атмосферой этого мероприятия. Перед появлением на конкурсе российский артист круто изменил свою внешность. Он сбрил бороду и из растительности на лице оставил только усики.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Строить планы в современном мире смешно. Поэтому психанул. И как чихнул!.. что оказался на главном музыкальном празднике. Люблю такие спонтанные смены. Смены во внешности. Смены логистические», — прокомментировал Киркоров своё преображение. Кстати, Киркоров недавно признался, что победа на «Евровидении» является его заветной мечтой. «У меня есть такая навязчивая идея: я должен победить. Не важно, как кто: продюсер или композитор, а я все время в маленьком шаге от победы», — переживает Киркоров. Напомним, что в прошлом году главный приз достался итальянской рок-группе Maneskin. В этом году фаворитами конкурса являются артисты из Финляндии и Нидерландов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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