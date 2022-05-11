Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров

Вадим Карасев





Компания Microsoft продолжает вводить новые программные «фишки», которые должны улучшить взаимодействие игроков с приставками Xbox One и Xbox Series X | S. Сегодня очередная такая функция стала доступна с обновлением 2208.220509-2200 для инсайдеров уровня Alpha Skip-Ahead.

Пользователи Xbox с уровнем инсайдерской программы Alpha Skip-Ahead получили функцию шумоподавления в командном чате. Вот как описывается эта функция:

Мы включили новую функцию, которая будет обрабатывать входной сигнал вашего микрофона с помощью шага подавления шума, чтобы обеспечить более чистый звук во время сеанса группового чата. Этот параметр включен по умолчанию, но его можно переключить в раскрывающемся меню параметров.

На данный момент нет информации о том, когда данная функция будет доступна всем игрокам.