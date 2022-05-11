Grounded получает новое крупное обновление — The Bugs Strike Back

Вадим Карасев





Полноценный релиз Grounded от Obsidian должен состояться в этом году, а пока разработчики продолжают наполнять проект новым контентом. Вышло очередное обновление, которое получило название The Bugs Strike Back. С этим обновлением, как можно понять из названия, игроков ждут еще более жесткие противостояния с жуками.

Главная особенность обновления — три разных способа, которыми жуков можно разозлить, чтобы они пришли мстить игрокам. Например, если игроки убивают большое количество жуков определенного вида, высока вероятность, что «фракция» этих жуков решит отомстить и нападет на базу. Другой способ разозлить жуков определенной фракции — использовать Waft Emitter, который будет привлекать новых жуков. Третий способ — использовать MIX.R, которые разбросаны по карте.

Помимо новых механик, в игру добавили и некоторый новый контент: ловушки, турели и прочее. Кроме того, в игре появились карты существ, которые подробнее расскажут об обитателях двора.

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Напомним, что Grounded все еще в стадии Game Preview, но игра уже доступна в Game Pass.