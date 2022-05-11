Hell Let Loose получит на Xbox Series X | S крупное обновление с массой нового контента
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Hell Let Loose получит на Xbox Series X | S крупное обновление с массой нового контента

Hell Let Loose получит на Xbox Series X | S крупное обновление с массой нового контента


Вышедшая в прошлом году на консолях нового поколения игра Hell Let Loose стремится к паритету с версией для PC — об этом разработчики заявляли несколько месяцев назад. В планах у создателей шутера объединить консольные и PC версии, чтобы продолжить их развивать совместно. Первый крупный шаг в этом направлении произойдет на следующей неделе.

Разработчики Hell Let Loose анонсировали выход апдейта для игры — «Обновление 1». Он включает в себя огромное количество нового контента:



7 новых карт



17 новых видов оружия



5 новых вариантов взрывных устройств



11 новых вариантов оборудования



9 новых транспортных средств

Это далеко не исчерпывающий список того, что станет доступно в Hell Let Loose на Xbox Series X | S и Playstation 5 с «Обновлением 1». Полный список изменений можно посмотреть в анонсе от разработчиков.

Помимо огромного количества нового контента для консольных игроков, обновление исправит различные ошибки и баги, на которые жаловались игроки.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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