Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину
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Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину

Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину
Дрессировщик Эдгард Запашный возмущен высказываниями эпатажного артиста. Звезда цырка озвучил наказание, какое должен понести актер Алексей Панин, который негативно высказался о Дне Победы.
Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Девятое мая — это святой праздник, и каждый человек, который выражает сомнение в правильности этого праздника, в том, как его проводить и нужно ли его проводить, заслуживает просто хорошего пинка. Просто заслуживает хорошего-хорошего пинка и желательно от живущего ветерана», сказал Эдгард Запашный. Как отметил Эдгард Запашный, Алексею Панину нужно засадить по попе конкретно. Это было бы самым правильным решением. А все бы кругом поаплодировали над победой здравомыслия над идиотами, сообщает 5-tv.ru. Ранее Алексей Панин заявил, что не считает 9 мая праздничной датой. По его мнению, это праздник пафоса и показухи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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