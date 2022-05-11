Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину

Дрессировщик Эдгард Запашный возмущен высказываниями эпатажного артиста. Звезда цырка озвучил наказание, какое должен понести актер Алексей Панин, который негативно высказался о Дне Победы.Эдгард Запашный - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Девятое мая — это святой праздник, и каждый человек, который выражает сомнение в правильности этого праздника, в том, как его проводить и нужно ли его проводить, заслуживает просто хорошего пинка. Просто заслуживает хорошего-хорошего пинка и желательно от живущего ветерана», сказал Эдгард Запашный. Как отметил Эдгард Запашный, Алексею Панину нужно засадить по попе конкретно. Это было бы самым правильным решением. А все бы кругом поаплодировали над победой здравомыслия над идиотами, сообщает 5-tv.ru. Ранее Алексей Панин заявил, что не считает 9 мая праздничной датой. По его мнению, это праздник пафоса и показухи.