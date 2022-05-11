Экшен-RPG The Vagrant доберется до консолей Xbox в июне

Вадим Карасев





Студия OTK Games готовится выпустить свою двухмерную экшен RPG The Vagrant на новых платформах — игровых консолях Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch. Еще в 2018 году проект вышел в Steam, где он получил «очень положительные» отзывы от игроков, которых к текущему моменту набралось более 5000.

The Vagrant — это игра в духе старый метроидваний. В ней предстоит путешествовать по миру, разгадывать его тайны и сражаться с врагами. Одна из особенностей игры — вручную нарисованный мир и отличный графический стиль. Кроме того, игра может порадовать хорошей боевой системой, более чем 70 видами врагов и 10 боссами.

На данный момент точной даты релиза The Vagrant на консолях нет — заявлено, что проект появится в июне.

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