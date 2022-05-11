Экшен-RPG The Vagrant доберется до консолей Xbox в июне
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экшен-RPG The Vagrant доберется до консолей Xbox в июне

Экшен-RPG The Vagrant доберется до консолей Xbox в июне


Студия OTK Games готовится выпустить свою двухмерную экшен RPG The Vagrant на новых платформах — игровых консолях Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch. Еще в 2018 году проект вышел в Steam, где он получил «очень положительные» отзывы от игроков, которых к текущему моменту набралось более 5000.

The Vagrant — это игра в духе старый метроидваний. В ней предстоит путешествовать по миру, разгадывать его тайны и сражаться с врагами. Одна из особенностей игры — вручную нарисованный мир и отличный графический стиль. Кроме того, игра может порадовать хорошей боевой системой, более чем 70 видами врагов и 10 боссами.

На данный момент точной даты релиза The Vagrant на консолях нет — заявлено, что проект появится в июне.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming теперь работает в Microsoft Edge Dev
Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming теперь работает в Microsoft Edge
Экшен-RPG The Vagrant доберется до консолей Xbox в июне
Экшен-RPG The Vagrant доберется до консолей Xbox в июне
Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину
Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину
Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой
Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой
6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 поводов прогулять работу уже завтра
6 поводов прогулять работу уже завтра
Константин Богомолов рассказал о скандале в театре
Константин Богомолов рассказал о скандале в театре
Филипп Киркоров признался за, кого будет белеть «Евровидении»
Филипп Киркоров признался за, кого будет белеть «Евровидении»
Слух: в разработке у Xbox/Bethesda несколько игр по лицензии Disney
Слух: в разработке у Xbox/Bethesda несколько игр по лицензии Disney
Eiyuden Chronicle: Rising получила оценки от критиков — игра уже в Game Pass
Eiyuden Chronicle: Rising получила оценки от критиков — игра уже в
Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына
Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына
Марина Зудина запечатлелась на отдыхе с повзрослевшей дочкой Табакова
Марина Зудина запечатлелась на отдыхе с повзрослевшей дочкой Табакова

Топ на сегодня

Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня удаляют из Game Pass
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня

Еще по теме

Endzone — A World Apart выходит на Xbox Series X | S и Playstation 5
Игра Tamarin доберется до Xbox, спустя больше года с момента релиза на Playstation
Spidersaurs, от команды Contra 4, выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S
Игра Agent Intercept доберется до приставок Xbox One и Xbox Series X | S