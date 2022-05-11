Эксклюзив Xbox 360 — игра Omega Five — вновь стала доступна для покупки на Xbox
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Эксклюзив Xbox 360 — игра Omega Five — вновь стала доступна для покупки на Xbox

Эксклюзив Xbox 360 — игра Omega Five — вновь стала доступна для покупки на Xbox


Игра Omega Five от студии Hudson Entertainment вернулась в Microsoft Store и вновь доступна для покупки игроками. Проект вышел в 2008 году в качестве эксклюзива Xbox 360. Он является одним из интересных аркадных шутеров, который получил немалое количество поклонников и неплохие отзывы от критиков.

Игра Omega Five в январе 2019 года была удалена из Microsoft Store — ее больше нельзя было купить. Однако, как обратил внимание портал trueachievements, 5 мая этого года игра вернулась в цифровой магазин Xbox. Сейчас ее можно купить за $9,99 в некоторых регионах (в РФ она не предлагается к покупке в Microsoft Store, но игру можно приобрести через другой регион).

Omega Five

Самые крутые парни собрались вместе, чтобы спасти прекрасную планету из лап захватчиков!

Перейти в Microsoft Store

Отметим, что игра Omega Five работает на Xbox One и Xbox Series X | S по обратной совместимости.


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По материалам: newxboxone

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