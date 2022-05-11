Как правильно чистить обереги от накопленного негатива

Вадим Карасев

Обереги зачатую теряют свою силу, если им удалось накопить в себе достаточно много негативной энергии. Это значит, что им требуется периодическая очистка. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, как это делать.

Чистка требуется любым оберегам — особенно камням и всем тем предметам, которые вы носите с собой. Те же что используются для охраны дома, можно не чистить, поскольку они очищаются самостоятельно позитивными потоками Ци. Если у вас есть какой-то предмет который вы носите с собой на работу или который всегда с вами, то его нужно чистить любым из описанных далее способов.

Как понять, что вашему талисману нужна чистка

Вы не ощущаете его помощь. Тут определение чисто интуитивное. Если на интуитивном уровне вы чувствуете, что предмет не помогает вам, то, скорее всего, так и есть. Дело в том, что у человека с его магическим предметом часто создается невидимая связь, которая помогает практически безошибочно определить неполадки с работой последнего.

Вы постоянно думаете об этом предмете. Таким образом он посылает вам сигнал о том, что пора произвести чистку.

У вас появляется много проблем в жизни. Это самый очевидный признак. Например, если предмет должен помогать обходить стороной финансовые трудности, но в вашей жизни началась черная финансовая полоса, то вам стоит почистить оберег от накопившейся отрицательной энергии.

Методы чистки оберегов

Вода и соль. Вода — нейтральная жидкость, которая вбирает в себя весь негатив и может просто быть смыта в раковину. Для проведения обряда очистки вам потребуется чистая природная вода, а не вода из-под крана. Подложите туда ваш защитный талисман, помойте его, а затем оставьте на некоторое время, прочитав заговор: «Матушка природа, возьми то, чему здесь места нет. Избавь меня от того, что лишнее. Обнови мой предмет и дару мне защиту от всякого зла».

После этого ваш талисман будет готов к дальнейшему использованию. Если вы очень давно не делали чистку оберега, то в воду необходимо добавить щепотку соли. Если ваш оберег и вовсе сделан из такого материала, который нельзя класть в воду, то эксперты советуют класть его в соль. Такую соль после обряда очищения необходимо высыпать на землю. Ни в коем случае нельзя использовать ее в пищу.

Окуривание травами. В этом случае вам понадобится сухая полынь, можжевельник, мята, крапива. Самый главный элемент во всем этом полынь, поэтому все остальные травы можно проигнорировать, если их нет, но полынь должна быть обязательно. Зажгите травы и просто подержите в дыму свой магический предмет.

Полынь является очень магически сильной травой, которая оказывает очищающее воздействие на любые предметы и на дом в целом.

Методика фэн-шуй. В восточном учении много различных талисманов и оберегов, которые очищаются энергией Ци. Вам необходимо понять, по какой траектории наиболее эффективно протекают положительные энергетические потоки. Для этого нужно провести мысленно прямую линию от окна к двери комнаты. После этого нужно положить вам оберег на стул и поставить его на пути у этих потоков.

Подержите предмет в таком положении пару часов. После этого можете быть уверены в том, что потоки энергии Ци забрали все плохое и обновили ваш оберег.

Чистка Луной. Убывающая Луна забирает все плохое, поэтому на этой фазе (желательно в самом ее конце) нужно просто положить предмет на подоконник на одну ночь. Утром ваш оберег уже будет чистым и готовым к работе.