Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию открытия мемориала жертвам теракта в Манчестере
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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию открытия мемориала жертвам теракта в Манчестере

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию открытия мемориала жертвам теракта в Манчестере

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию открытия мемориала "Поляна света" в честь жертв теракта, который произошел на стадионе в Манчестере 22 мая 2017 года.

Для выхода Кейт Миддлтон выбрала темно-серое твидовое платье-пальто от Michael Kors, в котором ранее уже выходила в свет. Образ она дополнила темно-синими классическими лодочками на каблуке и серьгами в виде пчел, которые являются символом Манчестера.


Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принц Уильям появился в строгом костюме — черных брюках и темно-синем пиджаке. Он произнес речь у открытия мемориала, упомянув о гибели своей матери, принцессы Дианы. Как человек, который живет со своим горем, я знаю, что для скорбящих важно знать, что те, кого мы потеряли, не забыты. Их любили и любят, именно поэтому такие мемориалы, как "Поляна света", так важны, и поэтому мы с Кэтрин хотели быть с вами сегодня.


Кейт Миддлтон и принц Уильям

Теракт в Манчестере произошел весной 2017 года на стадионе в Манчестере во время концерта певицы Арианы Гранде. В результате взрыва погибли 22 человека, в том числе несколько детей, еще 120 человек получили травмы. После трагедии многие жители города сделали татуировку в виде пчелы в память о жертвах теракта. К ним присоединилась и Ариана Гранде, которая сделала тату с символом города за ухом.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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