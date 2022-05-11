Красота - страшная сила: 16 несчастных девушек, которые неудачно сэкономили на салоне красоты
Сегодня, 19:40
Благодаря интернету современным девушкам не обязательно идти в салон к парикмахеру или к визажисту: можно научиться искусству создания красоты на своем лице самостоятельно. Однако стоит помнить, что в этом деле главным является правило: несколько раз подумай, прежде чем сделать... Иначе может получиться как у этих 16 несчастных леди.
1. Ее реакция говорит красноречивей любых слов
2. Вот что бывает, когда переусердствуешь с завивкой ресниц
3. Ну... она пыталась
4. Как тебе такое, Кайли Дженнер?
5. "Подумаешь, я что челку не смогу сама обрезать..."
6. Не экономьте на бровистах, дамы
7. Брашинги в руках неумелых пользователей могут привести к катострофе
8. А эта девушка переборщила и приклеила к ресницам не только накладную пару, но и веки
9. "Не ходи к косметологу", - говорили они... "Сделай маску дома", - говорили они...
10. После автозагара категорически запрещено плакать... или попадать под дождь
11. "Я перепутала блеск для губ с клеем для ресниц!"
12. "Мой муж всегда считал, что нет ничего сложного в макияже и он бы без проблем мог сделать мне его. Он ошибался"
13. А вот что случается, когда заказываешь маски на китайском сайте
14. "Просто очищающая маска по рецепту из интернета. Ненавижу себя"
15. Еще одна девушка, которая не умеет обращаться с плойкой
16. "Я рисовала себе стрелки и чихнула"
По материалам: Юмор