Красота - страшная сила: 16 несчастных девушек, которые неудачно сэкономили на салоне красоты
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Красота - страшная сила: 16 несчастных девушек, которые неудачно сэкономили на салоне красоты

Красота - страшная сила: 16 несчастных девушек, которые неудачно сэкономили на салоне красоты

Благодаря интернету современным девушкам не обязательно идти в салон к парикмахеру или к визажисту: можно научиться искусству создания красоты на своем лице самостоятельно. Однако стоит помнить, что в этом деле главным является правило: несколько раз подумай, прежде чем сделать... Иначе может получиться как у этих 16 несчастных леди.

1. Ее реакция говорит красноречивей любых слов

2. Вот что бывает, когда переусердствуешь с завивкой ресниц

3. Ну... она пыталась

4. Как тебе такое, Кайли Дженнер?

5. "Подумаешь, я что челку не смогу сама обрезать..."

6. Не экономьте на бровистах, дамы

7. Брашинги в руках неумелых пользователей могут привести к катострофе

8. А эта девушка переборщила и приклеила к ресницам не только накладную пару, но и веки

9. "Не ходи к косметологу", - говорили они... "Сделай маску дома", - говорили они...

10. После автозагара категорически запрещено плакать... или попадать под дождь

11. "Я перепутала блеск для губ с клеем для ресниц!"

12. "Мой муж всегда считал, что нет ничего сложного в макияже и он бы без проблем мог сделать мне его. Он ошибался"

13. А вот что случается, когда заказываешь маски на китайском сайте

14. "Просто очищающая маска по рецепту из интернета. Ненавижу себя"

15. Еще одна девушка, которая не умеет обращаться с плойкой

16. "Я рисовала себе стрелки и чихнула"

# Красота и здоровье / Актуальные новости
По материалам: Юмор

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