Лариса Гузеева пытается найти своего двойника в Сети
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Лариса Гузеева пытается найти своего двойника в Сети

Лариса Гузеева пытается найти своего двойника в Сети
Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала фото девушки похожей на нее и хочет ее отыскать. Бессменная ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале опубликовала в микроблоге фотоколлаж с неизвестной девушкой. Лариса сообщила, что хочет отыскать своего двойника и пообщаться. На фотографии действительно изображена девушка крайне похожая на Ларису Гузееву. Многие фолловеры в комментариях утверждают, что женщины не похожи, но телеведущая стоит на своем. Лариса рассказала, что кадры с этой девушкой часто выкладывают в сеть и отмечают ведущую. Теледива призналась, что хочет пообщаться с двойником и узнать о ее судьбе.
Лариса Гузеева и ее двойник «В сети гуляет фото милой девушки, то, что справа, которое приписывают мне. Мы здесь одного возраста, судя по воротничку ее школьной формы. Может быть кто-то знает ее? Буду очень благодарна и с удовольствием познакомлюсь. Вот как интересно: кто-то же придумал это и все поверили. Жду продолжения», — написала Гузеева. Напомним, что в конце сентября Гузееву госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Поражение легких составило 65%. Лариса дышала через кислородную маску, а после – попала в реанимацию. Около месяца телеведущая провела в московской Коммунарке. Выписавшись из клиники после перенесенной болезни, Гузеева рассказывала, что пересмотрела свои взгляды на жизнь. «Ничего не изменилось за эти три недели. Мир не остановился — жизнь для всех идет в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым — отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела все, что было до», — отметила актриса, также завив, что вирус жесток. Поэтому она и призвала подписчиков беречь себя и соблюдать социальную дистанцию. Сейчас Лариса Гузеева восстанавливает свое здоровье в Болгарии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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