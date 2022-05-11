Лена Миро посмеялась над певицей Нюшей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лена Миро посмеялась над певицей Нюшей

Лена Миро посмеялась над певицей Нюшей
Певица Нюша внезапно решила сменить профессию. Артистка в начале известных событий улетела в Арабские Эмираты. Она объяснила это тем, что ее муж работает в основном с зарубежными партнерами. И это дескать необходимо для его бизнеса. Позже артистка уже рассказала фолловерам, что отправилась в Израиль. «Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время пробовать что-то новое. Я верю, что никогда не поздно учиться. На это раз я приехала сюда, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству. Он даст мне мастер-класс и будет репетировать со мной», — рассказала в «социальных сетях Нюша.
Певица Нюша - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Это намерение артистки сильно возмутило блогера Лену Миро. «Хочет стать актрисой, да. Из певички — в марафонщицы. Из марафонщицы — в актриски. Айза вон из запретоблогерки и серферки решила переквалифицироваться в фотографки. Быстренько так вознамерилась переориентироваться. В общем, что только ни придумают — лишь бы толком не учиться и не трудиться», — написала в ЖЖ акула пера. Она напомнила, что на актрис в России обучаются по несколько лет во МХАТе или ВГИКе, а не «за полдня» в Тель-Авиве. За это время, полагает Миро, можно научиться только быть горничной.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Каким будет лето 2022 года для огненных Знаков Зодиака
Каким будет лето 2022 года для огненных Знаков Зодиака
Лена Миро посмеялась над певицей Нюшей
Лена Миро посмеялась над певицей Нюшей
У Татьяны Брухуновой оказалась другая фамилия
У Татьяны Брухуновой оказалась другая фамилия
Новый патент Xbox подразумевает использование дисков с играми в цифровом варианте
Новый патент Xbox подразумевает использование дисков с играми в
Дочка Нюши начала зарабатывать
Дочка Нюши начала зарабатывать
Лариса Гузеева пытается найти своего двойника в Сети
Лариса Гузеева пытается найти своего двойника в Сети
Советы, практики и талисманы для тех, кто хочет всегда нравиться окружающим
Советы, практики и талисманы для тех, кто хочет всегда нравиться
Елена Ваенга вытерпела унижение перед Аллой Пугачевой
Елена Ваенга вытерпела унижение перед Аллой Пугачевой
Максима Галкина ждут, но он не приедет
Максима Галкина ждут, но он не приедет
Эксклюзив Xbox 360 — игра Omega Five — вновь стала доступна для покупки на Xbox
Эксклюзив Xbox 360 — игра Omega Five — вновь стала доступна для
Официально: FIFA 23 станет последней FIFA от EA — новые игры получат бренд EA SPORTS FC
Официально: FIFA 23 станет последней FIFA от EA — новые игры получат
Как правильно чистить обереги от накопленного негатива
Как правильно чистить обереги от накопленного негатива

Топ на сегодня

Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Сразу 3 новинки сегодня пополняют подписку Game Pass
Сразу 3 новинки сегодня пополняют подписку Game Pass

Еще по теме

Нюша подалась в Израиль
Певица Нюша поделилась откровенными фотографиями в бикини
Нюша обнажилась ради спасения людей
Певица Нюша показала подросшего сына-богатыря