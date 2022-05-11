Лена Миро посмеялась над певицей Нюшей

Певица Нюша внезапно решила сменить профессию. Артистка в начале известных событий улетела в Арабские Эмираты. Она объяснила это тем, что ее муж работает в основном с зарубежными партнерами. И это дескать необходимо для его бизнеса. Позже артистка уже рассказала фолловерам, что отправилась в Израиль. «Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время пробовать что-то новое. Я верю, что никогда не поздно учиться. На это раз я приехала сюда, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству. Он даст мне мастер-класс и будет репетировать со мной», — рассказала в «социальных сетях Нюша.Певица Нюша - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Это намерение артистки сильно возмутило блогера Лену Миро. «Хочет стать актрисой, да. Из певички — в марафонщицы. Из марафонщицы — в актриски. Айза вон из запретоблогерки и серферки решила переквалифицироваться в фотографки. Быстренько так вознамерилась переориентироваться. В общем, что только ни придумают — лишь бы толком не учиться и не трудиться», — написала в ЖЖ акула пера. Она напомнила, что на актрис в России обучаются по несколько лет во МХАТе или ВГИКе, а не «за полдня» в Тель-Авиве. За это время, полагает Миро, можно научиться только быть горничной.