Максима Галкина ждут, но он не приедет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максима Галкина ждут, но он не приедет

Максима Галкина ждут, но он не приедет
Артист Максим Галкин загубил себе карьеру. Юморист вместе с семьей покинул Россию еще в конце февраля. Сейчас шоумен, лишившийся работы на родине, намерен строить карьеру за границей. Уже несколько месяцев Максим Галкин проживает в Израиле. Он собирается дать ряд концертов там. А вот в родной стране после 24 февраля все его выступления были отменены без объявления причин. Так, в Архангельске многие зрители демонстративно сдавали купленные билеты.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Был звонок из драмтеатра. Директор нам сказал: «Ребят, такая ситуация: я вам советую концерт перенести либо отменять. Без разъяснения причин. Нам просто посоветовали перенести. Но слушайте, мы же все люди, и я как организатор плохо себе представляю, что осенью его концерты могли бы состояться в данной повестке дня», — комментируют в компании «Интерфест», которая занималась гастролями 45-летнего шоумена. Однако в Казани артиста еще ждут осенью. Мартовское выступление перенесли на сентябрь. По крайней мере, пока массово билеты никто не сдавал, только гости Татарстана, которые планировали увидеть любимого юмориста весной. Официально супруг Примадонны эту информацию не комментирует. Последнее время он практически не ведет блог, говорит, что прежний формат пока невозможен. Но на тех редких кадрах, который выставляет артист, можно заметить, что у него все хорошо. Он загорел, похудел, сменил прическу, занимается велоспортом и всячески наслаждается затянувшимся отдыхом за границей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Советы, практики и талисманы для тех, кто хочет всегда нравиться окружающим
Советы, практики и талисманы для тех, кто хочет всегда нравиться
Елена Ваенга вытерпела унижение перед Аллой Пугачевой
Елена Ваенга вытерпела унижение перед Аллой Пугачевой
Максима Галкина ждут, но он не приедет
Максима Галкина ждут, но он не приедет
Эксклюзив Xbox 360 — игра Omega Five — вновь стала доступна для покупки на Xbox
Эксклюзив Xbox 360 — игра Omega Five — вновь стала доступна для
Официально: FIFA 23 станет последней FIFA от EA — новые игры получат бренд EA SPORTS FC
Официально: FIFA 23 станет последней FIFA от EA — новые игры получат
Как правильно чистить обереги от накопленного негатива
Как правильно чистить обереги от накопленного негатива
Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming теперь работает в Microsoft Edge Dev
Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming теперь работает в Microsoft Edge
Экшен-RPG The Vagrant доберется до консолей Xbox в июне
Экшен-RPG The Vagrant доберется до консолей Xbox в июне
Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину
Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину
Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой
Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой
6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 поводов прогулять работу уже завтра
6 поводов прогулять работу уже завтра

Топ на сегодня

Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня удаляют из Game Pass
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня

Еще по теме

Максим Галкин пользуется популярностью в Израиле
У Максима Галкина возникли проблемы с концертами в Израиле
Максим Галкин потерял все
Максим Галкин снова вышел на связь после заявления Киркорова