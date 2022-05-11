Максима Галкина ждут, но он не приедет

Артист Максим Галкин загубил себе карьеру. Юморист вместе с семьей покинул Россию еще в конце февраля. Сейчас шоумен, лишившийся работы на родине, намерен строить карьеру за границей. Уже несколько месяцев Максим Галкин проживает в Израиле. Он собирается дать ряд концертов там. А вот в родной стране после 24 февраля все его выступления были отменены без объявления причин. Так, в Архангельске многие зрители демонстративно сдавали купленные билеты.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Был звонок из драмтеатра. Директор нам сказал: «Ребят, такая ситуация: я вам советую концерт перенести либо отменять. Без разъяснения причин. Нам просто посоветовали перенести. Но слушайте, мы же все люди, и я как организатор плохо себе представляю, что осенью его концерты могли бы состояться в данной повестке дня», — комментируют в компании «Интерфест», которая занималась гастролями 45-летнего шоумена. Однако в Казани артиста еще ждут осенью. Мартовское выступление перенесли на сентябрь. По крайней мере, пока массово билеты никто не сдавал, только гости Татарстана, которые планировали увидеть любимого юмориста весной. Официально супруг Примадонны эту информацию не комментирует. Последнее время он практически не ведет блог, говорит, что прежний формат пока невозможен. Но на тех редких кадрах, который выставляет артист, можно заметить, что у него все хорошо. Он загорел, похудел, сменил прическу, занимается велоспортом и всячески наслаждается затянувшимся отдыхом за границей.