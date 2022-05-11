Никита Пресняков закатил на даче Пугачевой вечеринку

Музыкант и актер Никита Пресняков решил устроить вечеринку. Артист за свой счет ремонтирует дачу Аллы Борисовны на Истре и проводит здесь много времени. Вот и очередную вечеринку он решил устроить именно там. Пока Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в Израиле, где, как поговаривают, решили обосноваться на долгое время, за их недвижимостью в России присматривают близкие. Так, хозяином роскошной дачи Примадонны стал внук певицы Никита Пресняков. Молодой человек недавно признавался, что взял на себя все заботы по содержанию и ремонту загородного дома Пугачевой. В честь 9 мая Никита Пресняков вместе со своей женой Аленой Красновой собрали друзей в звездном поместье. Кто именно присутствовал на вечеринке, неизвестно, но стол, как видно по публикациям в соцсетях, был накрыт на семь персон. Ранее 30-летний Никита праздновал там же свой день рождения и Новый год.Никита Пресняков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Кстати, недавно неизвестные вдруг обвинили Никиту Преснякова в... поджоге замка Пугачевой и Галкина, который находится в деревне Грязь. Мол, он вместе с Стефанией Маликовой и Никитой Малининым закатили там вечеринку и допустили возгорание, в результате которого пострадали три этажа здания и погибли двое людей. На это сын Кристины Орбакайте заявил, что не знаком, и тем более не дружит ни с Маликовой, ни с Малининым, и никаких ЧП в особняке не было. «Вы сами знаете, что я все это время на даче (не замок) или в Москве, сижу дома, стримлю, да на студии с театром пропадаю. Я не собираюсь оправдываться перед хейтерами», — сетовал старший внук Аллы Борисовны.