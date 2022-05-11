Новый патент Xbox подразумевает использование дисков с играми в цифровом варианте

Вадим Карасев





Приобрести игровую приставку Xbox Series X не так просто, как хотелось бы. Тогда как приставка Xbox Series S, которую легче найти в продаже, не имеет привода для дисков, что отталкивает от покупки младшей консоли нового поколения игроков с дисками для Xbox One. Похоже, что Microsoft старается решить проблему доступности на консолях без привода игр с дисков.

Портал Gamerant обратил внимание на патент Microsoft, который описывается систему, позволяющую внешнему дисководу аутентифицировать игру Xbox и предоставлять игроку доступ к цифровой версии этой игры через Microsoft Store. Проще говоря, игрок получит возможность, при наличии диска с игрой, привязать проект к своему профилю Xbox.

Отметим, что из патента не до конца ясно, каким образом это будет работать. Неизвестно, позволит ли патент игрокам выкупить цифровую версию игры, чтобы навсегда добавить ее в свою цифровую библиотеку, или же патент будет просто основой для внешнего дисковода, который игроки Xbox Series S смогут приобрести, если захотят играть в проекты с дисков. Маловероятно, что игроки смогут просто дублировать свою копию игры, учитывая, что многие диски перепродаются на вторичном рынке.

В описании патента также предполагается, что Xbox One можно связать с Xbox Series S и использовать в качестве внешнего дисковода для аутентификации игры. Но из патента неясно, могут ли они быть связаны по беспроводной сети или для этого потребуется подключение неким образом.



