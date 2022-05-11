Официально: FIFA 23 станет последней FIFA от EA — новые игры получат бренд EA SPORTS FC

Вадим Карасев





Еще в прошлом году появились слухи, что Electronic Arts может не согласиться на продление контракта с FIFA. Сегодня эти слухи издательство официально подтвердило. Компания выпустила заявление, что FIFA 23 станет последним футбольным симулятором от EA под брендом FIFA, и разработчики стремятся к тому, чтобы «следующая FIFA была лучшей из когда-либо существовавших».

Будущие футбольные симуляторы Electronic Arts будут выходить под брендом EA SPORTS FC. Первая игра серии EA SPORTS FC появится в 2023 году. Напомним, что FIFA 23 должна выйти осенью 2022 года.

Electronic Arts отмечает, что в игра серии EA SPORTS FC игроки найдут все, что им нравится в футбольных проектах издательства: «те же потрясающие впечатления, режимы, лиги, турниры, клубы и спортсмены. Ultimate Team, режим карьеры, Pro Clubs и VOLTA Football».