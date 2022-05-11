Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне

Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
Ведущая и певицы Ольга Бузова занялась гимнастикой на пилоне.   В последнее время телеведущая серьезно увлеклась танцами на пилоне, из-за чего столкнулась с критикой в свой адрес. Одни считают Олю Бузову крупноватой для подобной деятельности, другие — неповоротливой... За годы работы в шоу-бизнесе Бузова не раз сталкивалась с хейтом и старалась не обращать на него внимания. Теперь же Ольга молчать не намерена.
Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Откуда в вас столько желчи? Вы сами занимаетесь чем-то новым для себя? Говорю ли я, что являюсь профи в pole dance и еду на соревнования? Я учусь, развиваюсь, занимаюсь спортом, держу себя в тонусе, каждый день работаю над собой, чтобы становиться лучше! И делюсь маленькими достижениями, чтобы мотивировать других. Учусь быть пластичной, так как мне этого не хватает. Вам легче становится от того, что вы мне пишете, какая я жирная и деревянная? Думаете, не могу оценить себя адекватно? То, что я не в своей форме, и так знаю. И причины вам говорила. Не нравится, пройди мимо. Разве нет?!» — негодовала 36-летняя телезвезда в личном блоге.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
18-летний сын Ильи Авербуха показал свою любимую девушку
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023 года
Ubisoft сообщила о 3 ожидаемых играх, которые выйдут до апреля 2023
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
Функция шумоподавления теперь доступна на Xbox, пока для инсайдеров
38-летний сын Таисии Повалий отвернулся от нее после концерта в Кремле
38-летний сын Таисии Повалий отвернулся от нее после концерта в Кремле
«Чеченский» сын Кристины Орбакайте скромно отпраздновал 24-летие
«Чеченский» сын Кристины Орбакайте скромно отпраздновал 24-летие
Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры из своего нового проекта — фильма об Эдуарде Лимонове с Беном Уишоу
Кирилл Серебренников представит в Каннах кадры из своего нового
Дана Борисова рассказала об отдыхе с дочерью
Дана Борисова рассказала об отдыхе с дочерью
Виктория Дайнеко едва не умерла на сцене
Виктория Дайнеко едва не умерла на сцене
CrossfireX через неделю получит новые карты и другие улучшения
CrossfireX через неделю получит новые карты и другие улучшения
Hell Let Loose получит на Xbox Series X | S крупное обновление с массой нового контента
Hell Let Loose получит на Xbox Series X | S крупное обновление с
Виктория Боня в шоке, что ее обвиняют в пиаре на смерти человека
Виктория Боня в шоке, что ее обвиняют в пиаре на смерти человека

Топ на сегодня

6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 типов отношений, которые вам точно не нужны
Дочка Нюши начала зарабатывать
Дочка Нюши начала зарабатывать
EA объявила о планах на новые релизы в ближайший год
EA объявила о планах на новые релизы в ближайший год
Максима Галкина ждут, но он не приедет
Максима Галкина ждут, но он не приедет
Новый патент Xbox подразумевает использование дисков с играми в цифровом варианте
Новый патент Xbox подразумевает использование дисков с играми в

Еще по теме

Ольга Бузова рассказала о результатах похудения
Ольга Бузова ку-ку-кает на рабочем месте
Ольга Бузова с флагом РФ и раздвинутыми ногами возмутила поклонников
Ольга Бузова и Батрутдинов записали видео со своего московского свидания