Ольга Бузова столкнулась с травлей из-за своих занятий на пилоне

Ведущая и певицы Ольга Бузова занялась гимнастикой на пилоне. В последнее время телеведущая серьезно увлеклась танцами на пилоне, из-за чего столкнулась с критикой в свой адрес. Одни считают Олю Бузову крупноватой для подобной деятельности, другие — неповоротливой... За годы работы в шоу-бизнесе Бузова не раз сталкивалась с хейтом и старалась не обращать на него внимания. Теперь же Ольга молчать не намерена.Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Откуда в вас столько желчи? Вы сами занимаетесь чем-то новым для себя? Говорю ли я, что являюсь профи в pole dance и еду на соревнования? Я учусь, развиваюсь, занимаюсь спортом, держу себя в тонусе, каждый день работаю над собой, чтобы становиться лучше! И делюсь маленькими достижениями, чтобы мотивировать других. Учусь быть пластичной, так как мне этого не хватает. Вам легче становится от того, что вы мне пишете, какая я жирная и деревянная? Думаете, не могу оценить себя адекватно? То, что я не в своей форме, и так знаю. И причины вам говорила. Не нравится, пройди мимо. Разве нет?!» — негодовала 36-летняя телезвезда в личном блоге.