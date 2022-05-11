Пайкин предложил ввести доплату для тренеров спортивных кружков

12:47 Автор: Екатерина Кутузова

Член Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин (ЛДПР) предложил Министерству спорта установить ежемесячную доплату в 10 тысяч рублей для тренеров, работающих в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки. Об этом «Парламентской газете» сообщили в пресс-службе парламентария 11 мая.

В своем обращении в министерство депутат отметил, что спортивные кружки и группы начальной подготовки ориентированы на общее физическое развитие и формирование здорового образа жизни, а также на поиск талантливых ребят.

«Это важное направление деятельности, которое должно быть поддержано на государственном уровне. Кроме того, первый тренер — фигура, во многом определяющая будущее спортсмена. Именно он видит потенциал начинающего спортсмена и дает ему путевку в большой спорт», — написал парламентарий.

По сложившейся практике тренерам экономически целесообразно уделять внимание спортивно одаренным подросткам, поскольку вознаграждение наставника напрямую связано с победами на первенствах и чемпионатах, отметил он. Данная инициатива направлена на поддержку тренерского корпуса, занимающегося с детьми и подростками на уровне начальной подготовки, объяснил Пайкин.





Читайте также:

• Профильные министерства обсуждают вопрос оплаты труда тренерам-преподавателям • Хоркина: Закон о гармонизации спорта и образования нужно доработать

#спорт

Ещё материалы: Борис Пайкин

26