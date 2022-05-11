Пенсионерка из Подмосковья приютила у себя 13 беженцев из Донбасса

21:52 Автор: Игорь Лоцман

Жительница подмосковного Солнечногорска Надежда Ивановна приютила у себя 13 беженцев из Донбасса, 11 из них — одна большая семья. По данным телеканала «360», она пришла на помощь своей старой подруге Наталье из города Рубежное в Луганской области.

Спасенная женщина рассказала ей, что ВСУ начали бомбить Рубежное с 24 февраля. Они обстреливали собственных сограждан, а люди укрывались от огня в подвалах. Семью Натальи обнаружили ополченцы ЛНР, которые вывезли женщину с родственниками на безопасную территорию.

Впоследствии Надежда Ивановна приняла у себя семью Натальи. На встречу со всеми приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он поблагодарил жительницу Подмосковья за то, что она не осталась безучастна к судьбе своей старой подруги и ее родным.

Семья попросила, чтобы власти посодействовали в оформлении документов и помогли им с жильем. Все ее члены готовы проживать в одной квартире. Как передает телеканал, власти Московской области продолжают оказывать помощь беженцам из Донбасса.

Сплоченные жители Донбасса уже восемь лет противостоят нацистской блокаде и защищают русскоговорящее население. Об этом ФАН рассказал военный корреспондент Александр Сладков, поздравляя с годовщиной Донецкую Народную Республику (ДНР). «Люди желают в нем жить. Да, с прицелом на переход в Россию. Но ДНР, это уже нечто святое, означающее верность себе, своему самосознанию, истории и корням», — сказал он.





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Ранее сообщалось, что детей участников спецоперации с 2022 года начнут принимать в вузы по квоте. Согласно предварительным оценкам, она составит 10 процентов от общего количества бюджетных мест, распределенных каждому конкретному университету.

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