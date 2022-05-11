Петербургским грибникам рассказали, где искать сморчки
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Петербургским грибникам рассказали, где искать сморчки

Петербургским грибникам рассказали, где искать сморчки

22:50  Автор: Игорь Лоцман



Грибной сезон в этом году порадовал жителей Санкт-Петербурга. Горожане собирают в лесах области и на своих дачных участках полные корзины сморчков, пишут «Невские новости».

Грибник Николай Будник пояснил, что существует два вида сморчков — обыкновенный и конический. Их лучше всего собирать в старых садах, под яблонями и грушами, на территории заброшенных усадеб. Они любят расти под осиной, черемухой и рябиной, нет смысла искать их в глубине леса, так как там еще сыро и холодно, отметил он.

«У нас два вида сморчков. Сморчок обыкновенный и сморчок конический. Обыкновенный считается более ценным. Он такой с круглой головой. Классическим местом для них являются старые сады, заброшенные усадьбы», — пояснил эксперт.

По его словам, заранее определить, будет ли год грибным, довольно сложно, здесь нет никакой закономерности. Собеседник обратил внимание, что бывает очень засушливый год, а с наступлением дождей грибы активно разрастаются, то есть почва прогревается и грибов становится больше.

«А бывает, что вроде и сыро, и все хорошо, а грибам настолько хорошо жить, что они просто грибницей вегетативно размножаются. То есть растет грибница, а плоды не дает. Сам гриб — это же просто плод грибницы», — рассказал Будник. Он добавил, что летний опенок начинает плодоносить во второй декаде мая и разрастается до наступления первых снегов.


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Ранее председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов объяснил, с чего начать дачный сезон. Он также напомнил, что на садовом участке нельзя ничего жечь по требованиям пожарной безопасности.



#Петербург


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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