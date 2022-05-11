Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой

Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой

Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой
56-летняя телеведущая Екатерина Андреева выглядит намного моложе своих лет и регулярно рассказывает, что предпринимает для этого. Позитивная Екатерина Андреева на полном серьезе рассказывает всем, что сумела договориться со своим возрастом и потому выглядит лет на десять, а то и больше, моложе своих 56 лет. Она не скрывает, что пользуется хорошими уходовыми средствами, не пренебрегает косметическими процедурами, но самое главное не в этом. Екатерина просто регулярно делает чудодейственную китайскую гимнастику и как можно реже смотрится в зеркало, чтобы не давать своим морщинам никаких шансов на развитие. При этом никаких пластических операций.
Екатерина Андреева - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) И пока доверчивые россиянки выносят из дома зеркала, специалист по хирургическому восстановлению женской красоты развенчал утверждения ведущей программы «Время». Он считает, что теледива, мягко говоря, лукавит. Нестареющей внешности Андреевой можно дать два объяснения. И оба не в ее пользу. «Жуткий и жесткий фотошоп, который ничего не имеет общего с тем, как она выглядит в реалии. Возможно ли сделать какие-то упражнения, чтобы лицо хорошо выглядело? Любая физическая нагрузка помогает нам хорошо выглядеть, но вообще, когда женщине 40 с плюсом, то уже ни ботоксы, ни гели, ничего не помогает. Вот так выглядеть, если не фотошоп, — это всегда и однозначно подтяжка», — категоричен в своем мнении пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с Day.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming теперь работает в Microsoft Edge Dev
Clarity Boost для Xbox Cloud Gaming теперь работает в Microsoft Edge
Экшен-RPG The Vagrant доберется до консолей Xbox в июне
Экшен-RPG The Vagrant доберется до консолей Xbox в июне
Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину
Эдгард Запашный прошелся по Алексею Панину
Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой
Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой
6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 типов отношений, которые вам точно не нужны
6 поводов прогулять работу уже завтра
6 поводов прогулять работу уже завтра
Константин Богомолов рассказал о скандале в театре
Константин Богомолов рассказал о скандале в театре
Филипп Киркоров признался за, кого будет белеть «Евровидении»
Филипп Киркоров признался за, кого будет белеть «Евровидении»
Слух: в разработке у Xbox/Bethesda несколько игр по лицензии Disney
Слух: в разработке у Xbox/Bethesda несколько игр по лицензии Disney
Eiyuden Chronicle: Rising получила оценки от критиков — игра уже в Game Pass
Eiyuden Chronicle: Rising получила оценки от критиков — игра уже в
Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына
Сергей Безруков взял на гастроли девятимесячного сына
Марина Зудина запечатлелась на отдыхе с повзрослевшей дочкой Табакова
Марина Зудина запечатлелась на отдыхе с повзрослевшей дочкой Табакова

Топ на сегодня

Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Новый слух о появлении большего количества игр Ubisoft в Game Pass
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в СМИ
Максима Галкина и других сбежавших звезд могут запретить упоминать в
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и Найтвинга
Представили новый геймплей Gotham Knights — за Красного Колпака и
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Ксения Бородина заявила, что ей нужен не идеальный мужчина
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня удаляют из Game Pass
Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition сегодня

Еще по теме

Екатерина Андреева рассказала о пластики
Екатерина Андреева подтвердила, что продолжит вести «Время»
Екатерина Андреева оправдалась за шикарную жизнь
Екатерина Андреева призналась, что она не просто «говорящая голова» на Первом канале