Пластический хирург раскрыл секрет нестареющей Екатерины Андреевой

56-летняя телеведущая Екатерина Андреева выглядит намного моложе своих лет и регулярно рассказывает, что предпринимает для этого. Позитивная Екатерина Андреева на полном серьезе рассказывает всем, что сумела договориться со своим возрастом и потому выглядит лет на десять, а то и больше, моложе своих 56 лет. Она не скрывает, что пользуется хорошими уходовыми средствами, не пренебрегает косметическими процедурами, но самое главное не в этом. Екатерина просто регулярно делает чудодейственную китайскую гимнастику и как можно реже смотрится в зеркало, чтобы не давать своим морщинам никаких шансов на развитие. При этом никаких пластических операций.Екатерина Андреева - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) И пока доверчивые россиянки выносят из дома зеркала, специалист по хирургическому восстановлению женской красоты развенчал утверждения ведущей программы «Время». Он считает, что теледива, мягко говоря, лукавит. Нестареющей внешности Андреевой можно дать два объяснения. И оба не в ее пользу. «Жуткий и жесткий фотошоп, который ничего не имеет общего с тем, как она выглядит в реалии. Возможно ли сделать какие-то упражнения, чтобы лицо хорошо выглядело? Любая физическая нагрузка помогает нам хорошо выглядеть, но вообще, когда женщине 40 с плюсом, то уже ни ботоксы, ни гели, ничего не помогает. Вот так выглядеть, если не фотошоп, — это всегда и однозначно подтяжка», — категоричен в своем мнении пластический хирург Владимир Плахотин в беседе с Day.ru.